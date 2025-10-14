Uno Santa Fe | El Mundo | Gaza

Gaza: tras la liberación de rehenes empiezan a entrar unas 190.000 toneladas de ayuda humanitaria

Se trata de alimentos, artículos de refugio, medicamentos y gas para cocinar, entre otros suministros que podrán arribar a Gaza

14 de octubre 2025 · 10:29hs
Van llegando camiones con ayuda humanitaria a Gaza

Van llegando camiones con ayuda humanitaria a Gaza, tras el acuerdo de tregua

Luego de la liberación de los rehenes vivos de Gaza este lunes, las agencias de ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informaron que los suministros vitales están llegando a gran escala al territorio palestino.

ONU Gaza ayuda humanitaria rehenes

El secretario General de la ONU, António Guterres, expresó su profundo alivio por la liberación de esas personas, dos años después de los ataques de Hamás al sur de Israel, y reiteró su pedido sobre la liberación de los cuerpos de los rehenes fallecidos e instó a “todas las partes a aprovechar este impulso y a cumplir sus compromisos en virtud del alto el fuego para poner fin a la pesadilla en Gaza”.

LEER MÁS: Trump encabezó la firma del acuerdo con Egipto, Qatar y Turquía para poner fin a la guerra en Gaza: "Tenemos paz"

Por otra parte, se reportaron avances significativos en la llegada de ayuda a Gaza: “Está en marcha el aumento masivo de la ayuda humanitaria en Gaza”, señaló la Oficina de Asuntos Humanitarios (OCHA), y agregó que obtuvo la aprobación israelí para la entrada en la Franja de 190.000 toneladas de alimentos, artículos de refugio, medicamentos y otros suministros, 20.000 toneladas más de las acordadas previamente.

Por primera vez desde marzo, se permitió la entrada de gas para cocinar en Gaza. Asimismo, “más tiendas de campaña para familias desplazadas, carne congelada, fruta fresca, harina y medicamentos cruzaron a Gaza ayer domingo”, señalaron.

Además de los vehículos con ayuda, cargados cada uno con decenas de toneladas de alimentos y material médico, varias cisternas con combustible se han visto en la zona de Rafah y se preparaban para dirigirse hacia los pasos fronterizos.

Desde el viernes hasta ayer, los trabajadores que supervisan los desplazamientos registraron casi 310.000 movimientos de personas desde el sur hacia el norte de Gaza.

ONU Gaza ayuda humanitaria2

Gaza rehenes ONU Hamás Israel
