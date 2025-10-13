Uno Santa Fe | Información General | Donald Trump

Trump encabezó la firma del acuerdo con Egipto, Qatar y Turquía para poner fin a la guerra en Gaza: "Tenemos paz"

El presidente estadounidense destacó el carácter histórico de la iniciativa ante líderes internacionales en Sharm el Sheij, donde se estableció el compromiso de cese del fuego.

13 de octubre 2025 · 17:50hs
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la firma de un acuerdo con los líderes de Egipto, Qatar y Turquía para garantizar la implementación del acuerdo de paz que pone fin a la guerra en Gaza tras más de dos años.

“Hemos logrado lo que todos decían que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio”, expuso Trump tras la ceremonia de rúbrica llevada a cabo en el balneario egipcio de Sharm el Sheij, en una cumbre centrada en el conflicto palestino-israelí y sus consecuencias humanitarias.

La jornada culminó con la suscripción conjunta de una declaración formal para facilitar el cese de hostilidades y abrir paso a una negociación política entre las partes enfrentadas en Gaza.

Juntos hemos logrado lo que todos decían que era imposible”, subrayó Trump.

Quiénes son los tres argentinos liberados por Hamás después de dos años secuestrados en Gaza

El mandatario estadounidense dirigió su discurso a los líderes internacionales asistentes y resaltó el carácter histórico del pacto para la región.

Junto a Trump, el presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi, el emir de Qatar y el presidente de Turquía firmaron el documento en calidad de garantes. El texto incluye la supervisión conjunta de la tregua, un esquema para el intercambio de rehenes y presos palestinos y la reactivación de canales diplomáticos en busca de un acuerdo global para el enclave.

En la misma cumbre, Al Sisi detalló los próximos pasos tras la entrada en vigor del alto el fuego.

Egipto trabajará con Estados Unidos en coordinación con socios en los próximos días para sentar las bases de la reconstrucción de la Franja (de Gaza) y tenemos la intención de organizar una conferencia sobre recuperación inicial, reconstrucción y desarrollo”, anunció el mandatario egipcio ante la prensa internacional.

En su intervención posterior al discurso de Abdel Fattah al Sisi, Trump declaró: “Este es el día en que personas de toda la región y del mundo han estado trabajando, esforzándose, esperando y rezando, pues han logrado cosas durante el último mes que considero realmente impensables”.

Nadie pensó que esto pudiera suceder con el acuerdo histórico que acabamos de firmar. Esas oraciones de millones finalmente han sido escuchadas”, añadió Trump.

El mandatario estadounidense también describió el alcance de la ayuda humanitaria tras la firma del acuerdo.

Tras años de sufrimiento y derramamiento de sangre, la guerra en Gaza ha terminado. La ayuda humanitaria está llegando a raudales, incluyendo cientos de camiones cargados de alimentos, equipo médico y otros suministros, gran parte de los cuales han sido pagados por las personas presentes en esta sala”, dijo.

La declaración incluye el compromiso de organizar un foro multilateral de donantes y organismos de desarrollo, a fin de movilizar recursos para la rehabilitación de infraestructuras críticas en Gaza. La agenda de la cumbre contempla la reactivación de los sistemas de salud, educación y energía del territorio, ampliamente afectados por los bombardeos y los meses de enfrentamientos armados.

Javier Milei viaja a Estados Unidos a reunirse con Donald Trump tras el auxilio financiero

En el documento firmado, las partes se comprometieron a la implementación progresiva de garantías de seguridad para ambas poblaciones civiles, la facilitación de ayuda humanitaria, la reanudación de suministros básicos y el diseño de un mecanismo para el futuro gobierno interino de Gaza. Trump enfatizó que este acuerdo representa “el principio del fin del sufrimiento en la región” y pidió la colaboración internacional para su cumplimiento.

El pacto reconoce la posición de los países árabes como garantes del proceso y les otorga un papel clave para interceder en nombre de las comunidades palestinas y monitorear el respeto al alto el fuego. Las autoridades de Egipto, Qatar y Turquía reafirmaron su disposición a cooperar en el seguimiento de los compromisos y contribuir a la transición política y la estabilidad en Gaza.

Durante la cumbre, también quedó sentado que los trabajos para la reconstrucción material y el desarrollo se coordinarán desde Egipto, apoyados por Estados Unidos y respaldados por aportes de organizaciones multilaterales. El plan contempla la asignación de fondos dirigidos a la infraestructura, la atención a desplazados y la recuperación del tejido económico y social del territorio palestino.

El evento en Sharm el Sheij marcó la conclusión de la primera ronda de negociaciones y dio origen a un calendario de seguimiento para verificar avances. Voceros de las delegaciones árabes manifestaron que la comunidad internacional será invitada a sumarse al proceso de reconstrucción y a respaldar iniciativas humanitarias.

Se prevé que los detalles sobre la conferencia de donantes, la integración de equipos técnicos y el monitoreo de la implementación queden definidos en una serie de consultas durante los próximos días, en tanto continúan los esfuerzos diplomáticos para consolidar la tregua y evitar retrocesos en el proceso de paz.

Donald Trump Paz Gaza acuerdo
Explosión en una rotisería de barrio San José: "Fue un error humano que casi nos cuesta la vida"

Marcelo Moretti se presentó en la sede de San Lorenzo y fue repudiado por los hinchas

Scaloni dijo que Messi podría estar ante Puerto Rico: "Si está en condiciones, jugará"

Explosión en una rotisería de barrio San José: "Fue un error humano que casi nos cuesta la vida"

Marcelo Moretti se presentó en la sede de San Lorenzo y fue repudiado por los hinchas

Scaloni dijo que Messi podría estar ante Puerto Rico: "Si está en condiciones, jugará"

Francia empató ante Islandia y no pudo sellar su clasificación al Mundial

Así fue el emotivo reencuentro de los rehenes argentinos liberados en Gaza con sus familiares

¿A Unión le agarraron la mano o perdió su identidad?

Una nueva baja: Colón continúa con su limpieza interna

En Colón, ¿habrá lugar para el Pulga Rodríguez para el 2026?

Unión perdió terreno y peligra su lugar en zona de clasificación

Colón, atento al nivel que viene mostrando Sanguina en Ameliano

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía