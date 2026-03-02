Medios israelíes informaron que el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad también murió en el ataque

El expresidente de la República Islámica de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, de 69 años , murió este sábado durante un ataque aéreo ejecutado por las fuerzas de Israel . El bombardeo , que tuvo como objetivo puntos estratégicos en territorio iraní, también provocó el fallecimiento del líder supremo del régimen, el ayatolá Ali Khamenei , según confirmaron fuentes militares y reportes internacionales durante la jornada.

Ahmadinejad ocupó la presidencia de Irán entre los años 2005 y 2013 . Su gestión estuvo marcada por una retórica confrontativa hacia Occidente y, fundamentalmente, hacia el Estado de Israel . Durante sus dos mandatos, el dirigente impulsó el desarrollo del programa nuclear iraní, lo que generó una serie de sanciones económicas por parte de las Naciones Unidas y de los Estados Unidos.

El ataque se produjo en un contexto de máxima tensión regional. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron la operación sobre complejos específicos donde se encontraban las máximas autoridades del país persa. Los reportes iniciales indicaron que los proyectiles impactaron en estructuras de alta seguridad, logrando neutralizar a las figuras centrales de la estructura política y religiosa de Irán en un solo movimiento táctico.

Ahmadinejad, ingeniero de profesión, comenzó su carrera política en las milicias Basij antes de convertirse en alcalde de Teherán en 2003. Su ascenso a la presidencia en 2005 sorprendió a los analistas internacionales, basando su campaña en una imagen de austeridad y cercanía con las clases populares, distanciándose de la élite política tradicional que gobernaba el país desde la revolución de 1979.

El impacto del bombardeo en la cúpula iraní

La muerte simultánea del expresidente y del ayatolá Khamenei representa el golpe más severo recibido por el régimen iraní en décadas. El operativo israelí se centró en la eliminación de los cuadros de mando más influyentes. Ahmadinejad, aunque ya no ocupaba un cargo ejecutivo directo, mantenía una presencia activa en la política interna y seguía siendo un referente para los sectores más conservadores del país.

Según detalló el periódico británico Daily Mail en su reporte del 1 de marzo de 2026, el ataque aéreo fue quirúrgico. Las autoridades israelíes no emitieron comentarios extensos de forma inmediata, pero fuentes de inteligencia señalaron que la ubicación de Ahmadinejad y Khamenei fue rastreada con precisión antes de autorizar el lanzamiento de los misiles sobre los objetivos designados en Teherán.

El expresidente de Irán negaba el Holocasto y llamaba a "borrar" a Israel

El exmandatario era conocido por sus declaraciones negacionistas sobre el Holocausto y sus constantes llamados a la desaparición del Estado de Israel. "Israel debe ser borrado del mapa", fue una de las frases que repitió en diversos foros internacionales durante su presidencia, lo que le valió el repudio de gran parte de la comunidad global y el endurecimiento de las relaciones diplomáticas con Europa.

Durante sus años de poder, Ahmadinejad también enfrentó fuertes protestas internas. En 2009, tras su reelección, el Movimiento Verde denunció fraude electoral, lo que derivó en manifestaciones masivas que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad y las milicias leales al gobierno. Su relación con el propio Khamenei se había tensado en sus últimos años de mandato, aunque ambos compartían la visión de una teocracia fuerte.

Ahmadinejad nació en 1956 en Aradan y fue el cuarto de siete hijos de un herrero. Participó en la guerra Irán-Irak como oficial de ingeniería y fue uno de los fundadores de la Sociedad de Ingenieros de la República Islámica. Su fallecimiento a los 69 años marca el fin de una era para el ala más dura del conservadurismo iraní, que perdió a sus dos máximos exponentes en un mismo evento bélico.