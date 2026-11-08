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Visita histórica: amplia expectativa y emoción por la llegada del papa León XIV a la Argentina

El pontífice aterriza este domingo a las 16.30 en Aeroparque, procedente de Uruguay. Dará tres misas multitudinarias, visitará una cárcel y se reunirá con Milei. Habrá feriados escalonados y cortes en la Ciudad.

8 de noviembre 2026 · 07:07hs
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Visita histórica: amplia expectativa y emoción por la llegada del papa León XIV a la Argentina

Visita histórica: amplia expectativa y emoción por la llegada del papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV llegará este domingo 8 de noviembre a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay. Será la primera visita de un pontífice al país desde la de Juan Pablo II en 1987. Se quedará hasta el miércoles 11, cuando parta hacia Lima.

El itinerario, cronograma oficial, incluye encuentros con autoridades, tres misas, una visita a un hogar asistencial y otra a un penal. Habrá además recorridos en papamóvil para saludar a los fieles.

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Feriados y operativo

El Gobierno dispuso un esquema escalonado. El lunes 9 es feriado nacional, el martes 10 rige en la Ciudad y en Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. Los cortes en la Ciudad, con accesos peatonales habilitados, refuerzo de colectivos y cambios en el subte. Según La Nación, la autopista Illia y el Paseo del Bajo serán gratuitos hasta el miércoles. El pronóstico anticipa que las lluvias cesarán el sábado.

Domingo 8: el primer día

  • 16.30: llegada y acogida oficial en Aeroparque.
  • 17.00: homenaje al General San Martín en Plaza San Martín.
  • 17.20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.
  • 17.50: visita al presidente Javier Milei.
  • 18.30: encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

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Lunes 9: Buenos Aires

  • 9.15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Según La Nación, Abel Pintos encabezará el primer momento musical junto al coro de la institución.
  • 11.30: misa masiva en el Monumento de los Españoles, en Palermo.
  • 16.10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.
  • 17.30: reunión con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.
  • 18.45: vísperas con el Episcopado y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.
  • 19.45: cena con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10: Córdoba y vigilia

  • 7.30: vuelo a Córdoba, con llegada prevista a las 9.00.
  • 10.00: misa en el predio de FAdeA.
  • 15.15: encuentro con clero, vida consagrada y seminaristas en la Catedral.
  • 16.55: regreso a Buenos Aires.
  • 20.15: encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11: cárcel, Luján y despedida

  • 8.00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Devoto.
  • 10.00: misa en la plaza de la Basílica de Luján. Luciano Pereyra será el artista principal, según La Nación.
  • 13.30: ceremonia de despedida en Ezeiza.
  • 14.00: salida hacia Lima.

Visita a la Argentina

La Argentina es la segunda escala de una gira sudamericana de 12 días que incluye también a Uruguay y Perú. El viaje, según el programa oficial del Vaticano, se extiende entre el 6 y el 16 de noviembre y es el primer viaje apostólico de León XIV por Latinoamérica.

El Pontífice inició el recorrido el viernes: aterrizó en Montevideo a las 16.19 hora local, en el Aeropuerto de Carrasco. Fue la primera visita de un Papa al país en casi cuatro décadas, ya que los últimos viajes pontificios a Uruguay habían sido los de Juan Pablo II en 1987 y 1988.

La agenda de esa jornada incluyó una ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia, la entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo y las vísperas en la Catedral Metropolitana.

Este sábado, el Papa celebró una misa a las 10.00 en Paysandú. De regreso en Montevideo, visitó la Cuenca de Casavalle, incluido el barrio El Borro, una zona donde la institución desarrolla tareas sociales.

Papa visita Argentina
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