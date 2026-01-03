Trump aseguró que Estados Unidos gobernará Venezuela y lanzó una dura advertencia al chavismo

El presidente estadounidense calificó el operativo militar como un hecho “nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial”, anticipó un gobierno de transición bajo control de EE.UU. y advirtió que podría haber una segunda ola de ataques. También apuntó contra las confiscaciones de empresas petroleras norteamericanas.

Donald Trump encabezó este sábado una conferencia de prensa para brindar detalles sobre la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro , tras lo que definió como un “ataque a gran escala” de Estados Unidos sobre Caracas y otras regiones del país. En ese marco, el mandatario afirmó que EE.UU. gobernará Venezuela de manera transitoria hasta que se concrete una “transición ordenada” y lanzó una advertencia directa al resto de la cúpula chavista.

“ Vamos a gobernar el país hasta que se pueda hacer una transición ordenada, propia. Queremos paz y justicia para la gente de Venezuela ”, sostuvo Trump desde Florida. En ese sentido, insistió en que Estados Unidos se quedará al frente del país “hasta que se pueda hacer algo ordenado”, al tiempo que remarcó: “ No podemos arriesgarnos a que gobierne alguien que no tenga en cuenta el bien de la gente ”.

El mandatario no dio precisiones sobre cómo será el esquema de ese gobierno de transición, aunque adelantó que habrá un control directo por parte de Estados Unidos. “Vamos a controlarlo con un grupo, de manera apropiada. Las compañías petroleras van a proveer dinero”, explicó, y agregó que no descarta el uso de fuerzas militares: “No tenemos miedo de incorporar a los militares si hace falta”.

“Esto podría haber salido mal ayer. Se va a dirigir el país de manera correcta y justa. Se hará mucho dinero y llegará a la gente. Vamos a cuidar a la gente”, afirmó Trump, antes de señalar que ya están “eligiendo a la gente” que estará al frente de Venezuela en esta etapa.

La advertencia al chavismo y el rol del petróleo

En otro tramo de su discurso, Trump envió un mensaje directo a Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, figuras clave del chavismo que secundaban a Maduro en el régimen. “Estamos preparados para una segunda ola de ataques si hace falta”, advirtió.

El presidente estadounidense vinculó la intervención con la situación del sector energético. “Hacer negocios en Venezuela ha sido muy difícil. No se podía bombear petróleo”, señaló, y anticipó que grandes compañías norteamericanas invertirán millones en infraestructura. “Nuestras empresas van a empezar a hacer dinero para el país”, sostuvo.

Trump aseguró que una alianza con Estados Unidos puede convertir a Venezuela en un país “rico, independiente y seguro”. En ese marco, responsabilizó directamente a Maduro por miles de muertes. “El ilegítimo dictador gobernó de manera cruel y es responsable de miles de muertes, incluso de norteamericanos. Serán juzgados”, afirmó.

“Las pruebas serán presentadas. Vi lo que tenemos y es horrible”, agregó.

El mandatario también confirmó que Maduro está siendo trasladado en un barco hacia Estados Unidos, donde se definirá si será llevado a Nueva York o Miami.

Un operativo “sin precedentes” y las denuncias por confiscaciones

Trump calificó el operativo como una “operación militar extraordinaria” y aseguró que se trató de un asalto “nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial”. “Ningún otro país pudo hacer lo que hizo Estados Unidos en tan poco tiempo”, afirmó, y detalló que durante el ataque “todo estaba oscuro en Caracas”, en referencia a los cortes de energía durante la intervención.

El presidente también apuntó contra el chavismo por las confiscaciones de activos estadounidenses. “Venezuela nos sacó propiedades e infraestructura que construimos, y nunca nadie hizo nada”, sostuvo, con críticas implícitas a gestiones anteriores.

“El régimen socialista nos robó infraestructura por la fuerza. Nos sacaron miles y miles de millones de dólares. Fue uno de los mayores robos de propiedad estadounidense en nuestra historia”, remarcó.

Finalmente, Trump reivindicó el rol de Estados Unidos en la región y mencionó la Doctrina Monroe. “La prevalencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental ya no será dejada de lado”, aseguró, y concluyó: “Ahora están volviendo a nosotros”.

Cabe recordar que Maduro fue acusado formalmente por narcotráfico en 2020 por la justicia estadounidense, y que el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por información que permitiera su captura.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder Nicolás Maduro”, escribió Trump más temprano en su red Truth Social, donde confirmó que el mandatario venezolano fue capturado junto a su esposa y sacado del país.