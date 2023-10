A pesar de lo dicho por Javier Milei, no hubo fuga de depósitos

Javier Milei dijo "jamás pesos". Hay menos renovación, pero no todos los pesos fueron al dólar. Hoy comienza la tasa del 11% de plazos fijos del Banco Central

El desarme de plazos fijos de las últimas semanas no implica una fuga de depósitos ni una salida masiva de fondos del sistema financiero. Más allá de las alarmistas recomendaciones del candidato libertario Javier Milei de la semana pasada (”jamás en pesos”) y de las réplicas que recibió, en los bancos miran los números. Y si bien admiten hay menos renovación de plazos fijos minoristas, en sintonía con la dolarización de las últimas semanas, hay datos que indican que la actitud de los ahorristas no es tan automática, “salgo del plazo fijo, voy al dólar” . Aún cuando le teman a una devaluación, más le temen a no tener liquidez. Gran parte de los plazos fijos que no se renuevan van hacia cuentas a la vista, fondos comunes de inversión e incluso las cuentas remuneradas que ofrecen las fintech.

Según los últimos datos del Banco Central, al 12 de octubre, los plazos fijos del sector privado cayeron 3,7% en valores nominales en lo que va de octubre y 2% en los últimos 30 días. El pico del stock de plazos fijos se produjo el último 20 de septiembre y a partir de allí, comenzó un desarme que no es casual: la renovación cayó después de las elecciones y el día después de las Paso hubo devaluación.

Desde entonces, el stock de plazos fijos perdió cerca de $450.000 millones, un 4,5% del total, según una estimación de un economista: “El ahorrista tiene preferencia por la liquidez. Gran parte de esos fondos pasaron a cuentas remuneradas o a cuentas a la vista. Al menos por ahora, no hay una fuga de depósitos del sistema sino una recomposición para tener mayor liquidez”.

El punto es clave porque ante la indudable corrida cambiaria, que hizo subir todas las variantes del dólar, no se verificó una corrida bancaria, que implica pérdida de depósitos. “Es claro que no se producen las renovaciones de los plazos fijos, pero en términos netos los pesos quedan dentro del sistema. Está cayendo la iliquidez y subiendo la liquidez. En términos agregados, no hay «corrida bancaria»", explicó otro especialista quien explicó que, en términos reales, en los últimos dos meses los plazos fijos cayeron 17% mientras el saldo en caja de ahorro creció 30% y en cuentas corrientes 20%.

No obstante, en algunos bancos consultados mostraron cautela con este escenario, no tanto por lo que pasó sino por lo que pueda venir. “Más allá de lo que haya dicho Milei, lo que preocupa en realidad es que quiera dolarizar sin dólares y que no explique en detalle su plan”, señalaron en un banco de primera línea.

Por otra parte, hoy entra en marcha la nueva tasa de interés para tratar de convencer a los ahorristas de que renueven sus plazos fijos a 30 días. Con la última suba que dispuso el Banco Central, la tasa se ubicó en el 11% mensual, algo más cerca de los últimos dos datos mensuales de inflación que superaron el 12%.

Otro dato que se sumó al escenario de los depósitos fue aportado por las billeteras virtuales y sus cuentas remuneradas, que pagan cada día intereses cercanos al 100% anual, algo por debajo de la inflación, frente a las cuentas bancarias que no pagan nada. Un informe de la Cámara Argentina Fintech detalla cómo creció la tendencia de dejar los pesos rindiendo intereses en Mercado Pago, Ualá u otras fintech. “Los saldos invertidos en Fondos Comunes de Inversión a través de las cuentas que proveen empresas fintech alcanzaron los $438.700 millones en julio, según datos del Banco Central”, señaló.

