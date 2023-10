La Federación de Expendedores de Nafta del Interior afirmó que "no hay congelamiento" en el precio de los combustibles y no hay dólares para importar

El presidente de la Federación de Expendedores de Nafta del Interior, Alberto Boz, señaló que tras las elecciones del domingo se podría agravar el aumento o la faltante de combustibles en Santa Fe. En diálogo con el móvil de UNO 106.3, explicó que las petroleras no traen producto al país porque deben venderlo por abajo de lo que establece el precio internacional.

Desde este martes los pediatras de Santa Fe ya no atienden en la mayoría de las obras sociales y prepagas

Y añadió: "Hoy, las petroleras no están trayendo ese combustible porque es más caro y deberían venderlo más barato acá. Si tuvieran algún tipo de descuento o de concesión en alguna parte de Vaca Muerta o un diferimiento en lo impositivo, que también se dio en algún momento... El gran problema es que no existen dólares para poder importar, YPF hasta hace muy poco estaba importando sin ninguna restricción, pagando más caro y vendiéndolo más barato acá y estaba dentro del déficit que tenemos en todas las empresas del Estado".

combustible nafta precios mayo .jpg

Boz, detalló: "No hay dólares, entonces no se está importando y estamos con escasez para abastecer. Todas las estaciones estamos con cuotas de producto, no podemos vender lo que quisiéramos, lo que la demanda exige y el canal mayorista, que manejan las mismas petroleras, subió el gasoil más de $50 por litro. Entonces ese productor agropecuario o esa empresa de transporte que se abastecía con estas petroleras trata de conseguir el combustible en alguna estación de servicio".

El titular de la federación explicó que las estaciones de servicio blancas "están totalmente fuera de mercado con el precio, pueden vender si están es una zona donde no existe alguna otra estación de bandera que le compita". Y sentenció: "De aquí a futuro está complicada la prohibición para el consumidor en general. No digo que será imposible, pero nos vamos a tener que acostumbrar a ir una estación y que no tenga algún producto".

•LEER MÁS: Inflación: gremios evalúan "día a día" la situación y no descartan exigir adelantar la cláusula gatillo

"En las grandes ciudades como Santa Fe y Rosario no hay problema, pero trasladémonos a aquellas localidades donde hay dos o tres estaciones y ahí sí la gente y el agro va a tener más problemas para producir y ponerse en movimiento", manifestó.

shell combustibles aumento .jpg

Indicó que "es posible" que en estos días aumenten los combustibles en la ciudad de Santa Fe. Además, apuntó contra el congelamiento de precios acordado con el gobierno nacional: "Son acuerdos con petroleras donde no se ve la letra escrita, no hay un decreto al que uno pueda tener acceso, desde nuestro sector estamos verificando el Boletín Oficial y no hay tal congelamiento. Hay un acuerdo tácito de mantener un sendero de aumentos y el mismo sigue firme mientras las petroleras tienen productos, cuando salen a importar y consiguen los dólares para hacerlo, lógicamente trasladan algo al precio final".

Alberto Boz, aclaró: "El precio está liberado, no hay regulación de precios en Argentina. Todos tratan de no poner un monto mucho más allá de la competencia porque lógicamente se quedan sin vender". A su vez, anticipó qué podría pasar en el sector tras las elecciones del domingo: "Habrá algún aumento o alguna faltante más grande que la que tenemos en este momento".

Una estación de servicio ya aumentó nuevamente sus combustibles

Este martes por la mañana, la estación de servicio de la empresa Shell, ubicada en Av. Alem y Marcial Candioti, actualizó la lista de precios de sus combustibles. El último aumento se había dado el pasado 28 de septiembre. Cabe aclarar que por el momento es el único lugar en la ciudad que aplicó una suba, debido a que compró más caro la nafta y trasladó eso a los surtidores.

shell combustibles aumeto (1).jpg

Así quedó la nueva lista de precios de la estación de servicio:

Súper $325, 20

V - Power $398, 50

Diésel $358, 60

Diésel prémium $426, 80

•LEER MÁS: Día de la Madre: el 71% de los comerciantes aseguró que las ventas superaron las expectativas