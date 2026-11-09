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Abel Pintos, emocionado por cantar ante el papa León XIV: "Es una experiencia de vida como hombre de fe"

El artista se presentó ante el Sumo Pontífice durante la visita que realizó este lunes feriado al Pequeño Cottolengo Don Orione.

9 de noviembre 2026 · 11:17hs
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Abel Pintos

Abel Pintos, emocionado por cantar ante el papa León XIV: "Es una experiencia de vida como hombre de fe"

No todos los días un artista tiene la posibilidad de presentarse ante un Papa. Abel Pintos admitió estar muy emocionado por cantar ante León XIV este lunes durante la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione. "Lo incluyo en las experiencias de vida como hombre de fe", sostuvo.

El papa León XIV tendrá este lunes una intensa agenda de actividades en la Argentina, con visitas al conurbano bonaerense y distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. El recorrido comenzó temprano en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Allí recorrió el parque de la institución, donde conviven más de 400 personas con discapacidad, y pronunció un breve discurso. En ese marco, hubo un show musical.

LEER MÁS: El papa León XIV se emocionó en el Cottolengo Don Orione y dejó un contundente mensaje sobre la discapacidad

Pintos confió que la invitación para cantar le llegó desde el Vaticano. “La llave” y “Motivos” fueron las dos canciones que ofreció en este marco tan particular. La previa al show no fue nada fácil, ya que estuvo “tratando de regular las emociones", pero confió sus sensaciones: "Por supuesto, muy contento, emocionado”.

“Sirvió mucho el ensayo que hicimos porque, de alguna manera, uno también termina de entender cómo va a ser la situación un poco real. Todo es muy protocolar”, señaló el cantautora Primicias Ya.

Para Pintos, “trabajar con la fe, que es algo que sostiene a gran parte de la humanidad“. En ese sentido, razonó: “Para mí, esto no es un hecho artístico. No lo incluyo en el currículum laboral, lo incluyo en las experiencias de vida como hombre de fe”.

La interpretación de Pintos se llevó, este lunes por la mañana, todas las miradas. Al punto de que su nombre se volvió tendencia en redes sociales.

La presentación de Abel Pintos ante el Papa

Abel Pintos Papa León XIV
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