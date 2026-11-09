Los números no mienten: Unión sumó la misma cantidad de puntos en el Torneo Apertura que en el Torneo Clausura, sin embargo, el resultado final no fue el mismo.
Unión: Dos campañas idénticas, pero con un final muy distinto
Tanto en el Torneo Apertura como en Clausura, Unión sumó la misma cantidad de puntos, pero en el primero cumplió el objetivo y en el último no lo consiguió
Por Ovación
Unión sumó los mismos puntos, pero el final fue diferente
Y es que en el Apertura, el Tate alcanzó las 21 unidades, clasificando 8° en la Zona A. En esa competencia, el equipo conducido por Leonardo Madelón obtuvo cinco triunfos, seis empates y cinco derrotas, con 24 goles a favor y 20 en contra.
Eso le permitió acceder a los octavos de final en donde dio el golpe superando a Independiente Rivadavia en condición de visitante por 2-1. Luego en cuartos, quedó eliminado al perder 2-0 contra Belgrano.
Mientras que en el Torneo Clausura, Unión también sumó 21 puntos, como consecuencia de seis victorias, tres igualdades y siete caídas. No obstante, finalizó 9° en la Zona A, sin lograr acceder a los playoffs, con 24 goles a favor y 24 en contra.
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En esta oportunidad, el Rojiblanco no clasificó por apenas un punto, ya que Gimnasia de Mendoza finalizó 8°, cosechando 22 unidades.
Sin dudas que la racha de cuatro derrotas consecutivas lo privó de poder terminar más arriba. Y si bien mejoró en los últimos cuatro encuentros (dos victorias y dos empates) no le alcanzó para cumplir el objetivo.
Un golpe duro, más allá de que luego de perder cuatro encuentros, ni el más optimista pensaba en llegar con chances a la última fecha como sucedió.