El equipo que imagina Delfino para el primer desafío de Colón en el Reducido

Colón ya pone de lleno la mira en Midland, en el inicio del Reducido. La principal incógnita pasa por la recuperación de Franco García. ¿Cuáles serán los 11?

Colón comienza a transitar la semana más importante desde que terminó la fase regular de la Primera Nacional. Con Midland en el horizonte, el plantel rojinegro volverá este lunes a los entrenamientos para preparar el cruce de octavos de final del Reducido, donde tendrá la obligación de hacerse fuerte en el Brigadier López, aunque con una ventaja reglamentaria: por haber terminado mejor ubicado, le alcanzará con empatar para meterse en la próxima instancia.

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Iván Delfino aprovechó los últimos días para recuperar futbolistas y ahora tendrá una semana para terminar de evaluar sus condiciones. La intención es llegar al sábado con la mayor cantidad de alternativas disponibles y, fundamentalmente, con un equipo que pueda imponer condiciones desde el comienzo. El partido comenzará a las 18 y será una prueba determinante para las aspiraciones de ascenso del Sabalero.

Las recuperaciones que le dan alternativas a Delfino en Colón

El panorama sanitario ofrece motivos para el optimismo. Facundo Castet, Federico Lértora, Leandro Garate y Matías Budiño evolucionaron favorablemente de sus respectivas molestias y lesiones. El lateral había sufrido una dolencia muscular y un golpe intercostal; el mediocampista arrastraba fatiga muscular; el delantero padeció un pequeño desgarro en los aductores, mientras que Muñoz se recupera de una distensión ligamentaria en una de sus rodillas.

También existe expectativa por Darío Sarmiento, quien trabaja para dejar atrás una lesión muscular en el cuádriceps. Su evolución será seguida de cerca durante los próximos entrenamientos, ya que puede convertirse en una alternativa para ocupar un lugar en el equipo titular.

Pero el nombre que concentra mayor atención es el de Franco García. El extremo presenta una molestia en el empeine de su pie izquierdo y será esperado hasta último momento. Delfino lo considera una pieza importante para el funcionamiento ofensivo y pretende tenerlo desde el arranque, aunque no se asumirá ningún riesgo si no llega en plenitud física.

La formación empieza a tomar forma y hay una incógnita en Colón

Si García responde favorablemente, tendría su lugar entre los titulares. De lo contrario, Sarmiento aparece como una alternativa, siempre que consiga alcanzar el ciento por ciento de sus condiciones físicas. Si tampoco está en plenitud, Emanuel Beltrán cuenta con posibilidades de mantenerse en la formación inicial.

Por lo tanto, la disputa por un lugar en el sector derecho del mediocampo concentra prácticamente toda la atención de Delfino. El resto de la estructura parece estar bastante definida, aunque todavía restan varios entrenamientos antes de confirmar los 11.

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La probable formación de Colón sería con Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Franco García, Darío Sarmiento o Emanuel Beltrán, Federico Lértora, Agustín Toledo y Julián Marcioni; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

El desafío para el entrenador será encontrar el equilibrio entre la necesidad de asumir el protagonismo por jugar en Santa Fe y la inteligencia para administrar una eliminatoria en la que el empate también le sirve. Colón sabe que tiene una ventaja, pero pretende resolver la clasificación en la cancha y ante su gente, sin depender de especulaciones. El sábado comenzará a jugarse buena parte de su objetivo de regresar a Primera División.