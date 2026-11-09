Crecida del Paraná: aplicaron un esquema especial de transporte y tránsito tras el corte del camino a La Boca en Alto Verde

Funcionarios del gabinete municipal explicaron que el anegamiento de la traza responde a la dinámica natural de los valles de inundación. Con el río en ascenso, el municipio montó un operativo de circulación de lunes a domingos y diagramó un servicio especial de colectivos para los vecinos que cruzan el puente. Hay más de 200 familias afectadas en la zona.

Crecida del Paraná: instrumentaron un esquema especial de transporte y tránsito tras el corte del camino a La Boca en Alto Verde

Ante la crecida sostenida del río Paraná y el anegamiento de la calzada que interrumpe la conexión terrestre entre Alto Verde y La Boca , la Municipalidad de Santa Fe puso en marcha este lunes un operativo logístico especial para garantizar la conectividad y el traslado de los vecinos de la zona costera.

La situación fue detallada en conferencia de prensa por el coordinador de Gabinete, Víctor Hadad, y el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, quienes explicaron que el agua sobre el camino responde a un comportamiento hidrológico habitual del valle de inundación, por el cual el río escurre naturalmente hacia los canales de acceso.

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"Es un cauce normal de escurrimiento. Impedir ese flujo de agua podría provocar anegamientos graves en otros sectores como Vuelta del Paraguayo. Por eso, nuestro objetivo central es garantizar la conexión y la asistencia a las más de 200 familias que viven en La Boca mientras el camino permanezca bajo agua", explicaron Eduardo Rudi y Víctor Hadad, funcionarios de la Municipalidad de Santa Fe.

Esquema especial de transporte público y control de tránsito

El operativo coordinado desde el área de Movilidad contempla la reorganización completa del servicio de colectivos y la presencia de inspectores municipales para ordenar el flujo vehicular en las cabeceras del puente:

Logística de unidades: el colectivo quedará apostado del lado de La Boca, punto desde el cual iniciará y cumplirá su recorrido habitual. Los pasajeros deberán realizar el cruce peatonal del puente para abordar la unidad del otro lado y continuar sus viajes.

Presencia de Tránsito: desde las 6:50 de este lunes, agentes de Tránsito se encuentran apostados en ambas cabeceras del puente para ordenar la circulación.

Horarios del operativo: el esquema funcionará de lunes a viernes de 7 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 9:00 a 19:00, con posibles extensiones sujetas a las horas de luz natural. En paralelo, se gestiona un espacio municipal seguro para el pernocte de la unidad del otro lado del puente.

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Por qué no se puede evitar el corte de la traza

Consultados sobre la posibilidad de ejecutar obras para impedir que el agua cubra el camino de arena, los funcionarios aclararon que la traza funciona como un aliviador natural dentro del sistema de islas, conectando los desbordes que bajan desde la laguna Setúbal hacia el canal de acceso.

Rudi recordó que la naturaleza arenosa del suelo, sumada a la correntada generada cuando el nivel del río supera ciertos umbrales, vuelve intransitable el camino de manera inevitable. Como antecedente histórico, Hadad señaló que desde 1980 se registraron 21 crecidas del Paraná superiores a los 5,30 metros en las que el camino experimentó exactamente el mismo comportamiento.

Asimismo, las autoridades confirmaron que en el sector de La Boca residen más de 200 familias, de las cuales un sector ya cuenta con asistencia directa, sumándose a las 36 personas que permanecen alojadas preventivamente en el Centro de Asistencia Integral Municipal.

Acciones en el Club Defensores y refuerzo de bombeo en la costa

Durante el encuentro con la prensa, el municipio abordó la situación de otras instituciones y puntos críticos de la costa:

Club Defensores de Alto Verde: La institución deportiva quedó alcanzada por el agua al encontrarse fuera del anillo de defensa. El municipio colaboró con la entrega de bolsas de arena hasta donde las condiciones lo permitieron y facilitó un transporte para que el plantel pudiera disputar su compromiso por la Liga Santafesina. Una solución definitiva, indicaron, demandaría una defensa de más de 600 metros, estación de bombeo y la elevación de la cancha.

Estaciones de bombeo y Colastiné Sur: Se mantiene la supervisión rigurosa sobre el sistema de defensas, el cierre de compuertas y la activación de estaciones de bombeo para prevenir anegamientos urbanos, sumando tareas conjuntas de bolseo junto a la Provincia en los sectores externos de Colastiné Sur.