La CGT confirmó el paro nacional contra la reforma laboral para este jueves

El triunvirato cegetista hizo un “llamado a la reflexión” a los diputados para que tengan “responsabilidad política” y no apoyen el proyecto oficial con el fin de “representar a los trabajadores, que también los votaron”

Jorge Sola, uno de los máximos dirigentes de la CGT

Los máximos dirigentes de la Confederaración del Trabajo (CGT) ratficaron la realización del paro nacional contra la reforma laboral para este jueves 19 de febrero . Jorge Sola , uno de los que integran la conducción de la CGT, sostuvo: "Tenemos una situación sociolaboral absolutamente complicada".

"Cayeron 300.000 puestos formales de trabajo. Cada día se pierden 400 puestos de trabajo formales. Hay rompimiento del tejido social y productivo laboral", afirmó el sindicalista.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó un paro general de 24 horas en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza se llevará a cabo el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto, fecha que se estima para este jueves 19 de febrero de 2026.

O, en su defecto, la semana próxima dependiendo del cronograma legislativo.

Detalles del paro y adhesiones

A diferencia de protestas anteriores, esta huelga será sin movilización al Congreso, centrada en un cese total de actividades.

Transporte público: la paralización será total. La UTA (colectivos), La Fraternidad (trenes), Metrodelegados (subtes) y gremios aeronáuticos y marítimos confirmaron su adhesión.

Bancos y comercio: la Asociación Bancaria no brindará atención al público (solo homebanking). El Sindicato de Empleados de Comercio también se suma, aunque el impacto dependerá de la disponibilidad de transporte.

Sector público: tanto ATE como UPCN adhieren a la medida. El Gobierno ya anunció que descontará el día a los estatales que no asistan a trabajar.

Salud y educación: habrá suspensión de clases en diversas jurisdicciones y los hospitales funcionarán solo con guardias mínimas.

Contexto de la reforma laboral

El endurecimiento de la postura de la CGT se dio tras la media sanción del proyecto en el Senado. Un punto central de conflicto era el artículo 44, que reducía el pago de salarios durante licencias médicas. Ante la presión sindical y de bloques aliados como el PRO, el Gobierno decidió eliminar dicho artículo para asegurar los votos en Diputados.

A pesar de este cambio, la central obrera mantiene la huelga en rechazo al núcleo del proyecto, que incluye modificaciones en indemnizaciones y convenios colectivos.