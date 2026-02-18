Uno Santa Fe | El País | neumáticos

Quién es el dueño de Fate, la empresa de neumáticos que cerró tras 80 años

La fábrica de neumáticos anunció el cierre definitivo de su actividad este miércoles, así como la clausura de su planta industrial

18 de febrero 2026 · 12:11hs
Tras más de ocho décadas de trayectoria, la histórica fábrica de neumáticos argentina Fate anunció este miércoles el cierre definitivo de sus operaciones y clausurará su planta industrial ubicada en la localidad de Virreyes, partido bonaerense de San Fernando. La compañía procederá al despido total de sus 920 empleados.

La compañía, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, argumentó en un comunicado: “Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente”.

Fate es dirigida por Javier Madanes, quien también es dueño de Aluar Aluminio Argentino. Según datos de Forbes, el patrimonio familiar, –el cual Madanes maneja–, asciende a unos USD 1.500 millones, lo que lo convierte en uno de los empresarios más ricos de Argentina, ubicándose en el puesto 18.º del ranking de dicha publicación especializada en finanzas.

La planta de Aluar, ubicada en Puerto Madryn, incluye desde su creación la planta hidroeléctrica de Futaleufú, y suma a la transmisión de la energía de la represa hacia la planta con las sociedades Trelpa y Transpa. Produce más de 500.000 toneladas de aluminio al año.

En ese sentido, Madanes Quintanilla tiene el monopolio de la fabricación primaria de aluminio, el insumo primario para la producción de aviones, automóviles, trenes de alta velocidad, tanques, superestructuras de buques, bicicletas, embalaje de alimentos, latas de gaseosas y aberturas, etc.

Altamente beneficiado por subsidios y créditos de las políticas de industrialización sustitutiva, el Grupo de la familia Madanes Quintanilla se ubica entre las más importantes de Argentina. Un dato que no pasa desapercibido es que los principales accionistas de esta familia fueron incluidos en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, Panamá Papers, con sociedades offshore en Islas Cook, Bahamas, Islas Vírgenes y Panamá, con conexiones a cuentas en Suiza.

