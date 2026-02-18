Uno Santa Fe | El País | paro

Paro de la CGT: cómo operarán los bancos y qué trámites se podrán hacer

La Asociación Bancaria confirmó su adhesión al paro general. Qué pasará con la atención presencial, los cajeros automáticos y el homebanking

18 de febrero 2026 · 12:20hs
En el marco del paro general convocado por la CGT contra la reforma laboral, el gremio La Bancaria confirmó su adhesión total a la medida de fuerza, lo que afectará la operatoria financiera en todo el país. El titular del sindicato, Sergio Palazzo, ratificó que no habrá atención al público en ninguna sucursal (pública o privada) a nivel nacional durante las 24 horas que dure la huelga.

Esto implica que no se podrán realizar trámites presenciales, cobro de cheques por ventanilla ni operaciones cambiarias físicas.

Sin embargo, los usuarios no quedarán completamente aislados financieramente. El servicio de homebanking, las aplicaciones móviles de las entidades y las billeteras virtuales funcionarán con total normalidad para realizar transferencias, pagos de servicios y constitución de plazos fijos.

Asimismo, se espera que los cajeros automáticos operen, aunque advierten que la falta de reposición de billetes (por el cese de los camiones de caudales) podría generar faltantes de efectivo hacia el final de la jornada.

El próximo paro nacional de la CGT está programado para este jueves 19 de febrero de 2026

La medida de fuerza será de 24 horas y se realiza en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional. Es importante destacar que la fecha está vinculada directamente al tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados:

Fecha principal: jueves 19 de febrero.

Opción alternativa: en caso de que la sesión en el Congreso se postergue, el paro se trasladaría al miércoles 25 de febrero.

Modalidad: será un paro general sin movilización al Congreso, aunque se espera un alcance nacional muy fuerte.

Qué servicios se verán afectados por el paro

Al confirmarse la adhesión de los gremios del transporte, el impacto será total en la movilidad:

Transporte público: no habrá colectivos (UTA), trenes (Unión Ferroviaria y La Fraternidad), subtes ni vuelos (gremios aeronáuticos).

Educación: gremios docentes ya han confirmado su adhesión, por lo que no habrá clases en la mayoría de las instituciones.

Bancos y administración pública: se espera que la actividad sea nula o muy limitada.

Otros sectores: camioneros, peajes, estaciones de servicio y personal de salud (manteniendo guardias mínimas) también se sumarán.

Dato clave: la CGT brindará una conferencia de prensa oficial hoy, miércoles 18 de febrero a las 11, en la sede de la calle Azopardo para terminar de pulir los detalles de la medida.

