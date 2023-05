Alberto Fernández aseguró que los aumentos son producto de la "inflación psicológica"

“Tuvimos un problema muy serio con la inflación en abril, una corrida que llevó el dólar a 500 y pico de pesos. En una semana, subió y bajó y volvió a los precios que tenía. Pero esa subida opera en la cabeza de los argentinos y luego baja el dólar y los precios no ”, afirmó el mandatario argentino este viernes en declaraciones a Radio 10.

“Anoche hablaba del tema con Sergio (Massa), tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto, hay muchas causas que están generando esto, una es la especulación de que pueda haber una devaluación, que el dólar blue sube... el 'por las dudas aumentamos' -añadió-, eso por lo que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, inflación psicológica, es precisamente eso, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante”.

Fernández admitió que la inflación, que se estima que estará más cerca del 7,7%, no es la que quiere el gobierno ni los argentinos, y enfatizó: "Hay que frenarla de algún modo. Sergio lo ha intentado, en algún momento funcionó y en algún momento no, pero tenemos que pararlo”. Y aclaró: "Los problemas de la economía no son responsabilidad de Sergio (Massa)".

“Nosotros tenemos este problema con la inflación, pero tenemos 102 paritarias abiertas para discutirles los salarios a los empresarios, que nunca se cerraron”, agregó.

Alberto Fernández insistió con la necesidad de las Paso

Asimismo, insistió en la necesidad de "tener un mecanismo de organización democrática" dentro del Frente de Todos (FdT) para dirimir candidaturas y destacó que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) "es una extraordinaria Ley para darle vida a los partidos políticos".

"Yo no creo que lo que desestabilice sea la democracia interna del espacio que gobierna. Respeto lo que dice Sergio (Massa) pero no lo comparto. No quiero que nos sentemos cuatro ó cinco que dirigen a ver qué pedazo de la lista nos llevamos cada uno", concluyó.

• LEER MÁS: Argentina, segundo país con más inflación en alimentos