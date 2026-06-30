Ansés confirmó el aumento de 2,15% para jubilaciones y asignaciones familiares para julio: cuánto van a cobrar

La Ansés oficializó la suba para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La jubilación mínima será de $411.989,33 y continuará con el bono de $70.000

Aumentos en jubilaciones, Prestación Básica Universal y en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) se oficializaron este martes. La Resolución 186/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) , establece que “el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de julio de 2026 será de 411.989,33 ”, y “el haber máximo será de $2.772.298,06”.

Además, en la misma resolución también se establecieron las bases imponibles mínima y máxima para el período devengado julio de 2026: el valor mínimo será de $138.757,90, mientras que el máximo ascenderá a $4.509.567,41.

También, se indicó que la Prestación Básica Universal (PBU) se fijará en $188.466,31 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) en $329.591,46 a partir de julio de 2026.

El Gobierno oficializó un nuevo aumento para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que comenzará a regir desde julio. La actualización fue dispuesta por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) y responde al mecanismo de movilidad mensual vinculado a la inflación.

El bono sigue sin actualizarse

Con el incremento de 2,15%, la jubilación mínima pasará a ser de $411.989,33, mientras que el haber máximo se ubicará en $2.772.298,06. Además, quienes perciben el haber mínimo seguirán cobrando el bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno mantiene mes a mes.

Jubilaciones y asignaciones: cuáles son los nuevos montos

La resolución también actualiza otros valores del sistema previsional. Desde julio, la Prestación Básica Universal (PBU) será de $188.466,31, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) ascenderá a $329.591,46. Asimismo, la base imponible mínima quedó fijada en $138.757,90 y la máxima en $4.509.567,41.

La actualización se aplica en función de la fórmula de movilidad establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que dispone ajustes mensuales de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Para julio, el porcentaje utilizado fue de 2,15%, en línea con la inflación correspondiente al período de referencia.

En paralelo, la Ansés también oficializó un incremento de 2,15% en los montos, límites de ingresos y escalas de las asignaciones familiares. La medida alcanza a trabajadores registrados del sector público y privado, monotributistas, beneficiarios del seguro de desempleo, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), titulares de pensiones no contributivas, de la Puam, de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

La resolución ratifica además el tope de ingresos para acceder a las asignaciones familiares. Si alguno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $3.034.844 mensuales, el grupo queda excluido del beneficio, aun cuando el ingreso total del hogar no supere el límite previsto por la normativa.

Los anexos publicados junto con la resolución contienen la actualización de todos los valores de las prestaciones, incluidas las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad, nacimiento, adopción, matrimonio, ayuda escolar anual y prenatal, cuyos montos continúan diferenciándose según el nivel de ingresos del grupo familiar y la zona geográfica de residencia.