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Calendario de Ansés: cuándo cobran jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales en noviembre 2026

El cronograma oficial detalla las fechas de cobro y los nuevos importes correspondientes a cada prestación de Ansés

3 de noviembre 2026 · 20:03hs
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Calendario de Ansés: cuándo cobran jubilados

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Calendario de Ansés: cuándo cobran jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales en noviembre 2026

En noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) actualizará los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones. La suba se calculará a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La medida incluirá a la jubilación mínima y máxima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam), las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares. El cronograma de acreditaciones puede consultarse en el calendario de pagos del organismo previsional.

El calendario de pagos de Ansés para noviembre 2026

A lo largo de noviembre, Ansés acreditará jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, asignaciones familiares, prestaciones de pago único y beneficios por desempleo. El cronograma considera los feriados previstos durante el mes y para varios grupos, iniciará el miércoles 11 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

El cronograma de cobro para beneficiarios que perciben hasta la mínima se extenderá del 11 al 20 de noviembre, distribuido según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI). Para los haberes que superen esa cifra, el calendario de pagos regirá entre el 24 y el 30 de ese mes.

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 16 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Leer Más: Bancos sin atención al público: cuidados ante eventuales estafas durante el feriado bancario

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Según lo informado por la Ansés, el tope máximo de las jubilaciones se ubicará en $2.988.765,82 en noviembre.

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

El calendario de cobro se desplegará del 11 al 25 de noviembre, de acuerdo con el número final del Documento Nacional de Identidad (DNI).

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 2: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 3: 16 de noviembre.
  • DNI terminados en 4: 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 8: 24 de noviembre.
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 16 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 24 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pagos correspondiente a cada terminación de DNI.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todas las terminaciones de DNI, primera quincena: del 11 de noviembre al 10 de diciembre
  • Todas las terminaciones de DNI, segunda quincena: del 25 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: del 11 de noviembre al 10 de diciembre

Desempleo Plan 1

  • DNI terminados en 0 y 1: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 30 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 1 de diciembre

Desempleo Plan 2

Mes de cobro: octubre.

  • Todas las terminaciones de DNI: del 2 al 10 de diciembre

Desempleo Plan 2

Mes de cobro: octubre.

Todas las terminaciones de DNI: del 2 al 10 de diciembre

Ansés jubilaciones noviembre desempleo
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