Crimen de Kim Gómez: dictaron la prisión preventiva para el delincuente de 17 años

En ese sentido, la magistrada determinó que el segundo involucrado permanezca con medidas de seguridad hasta que se realice una nueva audiencia en una semana para analizar prueba a producirse.

Nueva marcha para pedir justicia por Kim Gómez

Por su parte, este viernes se llevó a cabo una nueva marcha para pedir justicia por Kim y sus padres, Marcos y Florencia, manifestaron que "justicia es que los detenidos paguen".

Florencia y Marcos, los padres de Kim, presenciaron una de las audiencias contra los detenidos y en la puerta del juzgado contaron que pudieron verse cara a cara con el chico de 17 años.

"Fue difícil, pero estuvimos. Florencia se la bancó y pudo ver a los asesinos. Al chico de 17 años le dije cosas y ahora me siento mejor", contó el papá de la niña ante la multitud de vecinos que lo aplaudían.

Aunque no quiso dar detalles sobre cómo fue el encuentro, Marcos señaló: "Me quiero guardar para mí las sensaciones que tuve, feas, malas y hasta buenas".

Se trató de la primera vez que Florencia se refirió al caso de manera pública y en medio de un llanto, que conmocionó a todos los participantes, expresó: "Kim no es la primera, pero quiero que sea la última".

La mujer era quien estaba dentro del vehículo robado por los menores y vio cómo arrojaron a su hija y arrastraron durante 15 cuadras: "Me la destrozaron, no me puedo olvidar esas imágenes".

Florencia vio al menor de 17 años y expresó: "Lo vi cara a cara, no le dije nada, pero lo miré. Justicia es que los detenidos paguen".

Ambos sostienen que es necesario que, a partir del homicidio de su hija, se hagan cambios profundos para "que no vuelva a pasar".

"Hoy me encuentro vacío, siento que tengo que hacer algo por mi hija, para que no quede en vano. Me daría orgullo decir ‘ah mirá, este cambio fue por Kim’, eso me daría paz", agregó Marcos.