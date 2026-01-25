Uno Santa Fe | El País | Ansés

Cronograma de Ansés: cuánto cobran jubilados y AUH en febrero 2026, con aumento y bono confirmado

Tras el dato de inflación de diciembre, Ansés actualizó 2,84% el mes próximo. La jubilación mínima supera los $359.000 y con el bono más de 429.000

25 de enero 2026 · 10:11hs
Ansés dio a conocer el cronograma de pagos de febrero

Febrero llegará con novedades claves para millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Con el dato de inflación de diciembre ya confirmado por el Indec, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) aplicará un aumento de 2,84% en todos los haberes, al tiempo que mantendrá el bono de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima.

Además, el organismo oficializó un cronograma de pagos especial por los feriados de Carnaval.

Con este ajuste, la jubilación mínima pasará a ser de $359.219, y con el bono incluido alcanzará los $429.219. En tanto, la jubilación máxima se ubicará en torno a los $2.358.940. El incremento también impacta en la AUH, la Asignación por Embarazo, la Puam y las pensiones no contributivas.

Ansés: cuánto se cobra en febrero

Con el aumento de 2,84%, los principales montos de Ansés quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $359.219
  • Jubilación mínima con bono: $429.219
  • Puam: $287.375 (con bono: $357.375)
  • Pensiones no contributivas: $251.453 (con bono: $321.453)
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $359.219 (con bono: $429.219)
  • AUH: $129.082
  • AUH por Discapacidad: $420.312
  • Asignación por Embarazo: $121.818
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $64.547

El aumento responde al esquema de movilidad mensual vigente desde abril de 2024, que ajusta los haberes según la inflación de dos meses atrás, mecanismo establecido por el Decreto 274/2024.

Cuándo se cobra en febrero

Por los feriados nacionales de Carnaval (lunes 16 y martes 17), Ansés decidió compactar el calendario para evitar demoras.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: lunes 2

DNI 2 y 3: martes 3

DNI 4 y 5: miércoles 4

DNI 6 y 7: jueves 5

DNI 8 y 9: viernes 6

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI 0: lunes 9

DNI 1: martes 10

DNI 2: miércoles 11

DNI 3: jueves 12

DNI 4: viernes 13

DNI 5: miércoles 18

DNI 6: jueves 19

DNI 7: viernes 20

DNI 8: lunes 23

DNI 9: martes 24

Haberes superiores a la mínima

DNI 0 y 1: miércoles 25

DNI 2 y 3: jueves 26

DNI 4 y 5: viernes 27

DNI 6 y 7: lunes 2 de marzo

DNI 8 y 9: martes 3 de marzo

Desde Ansés recordaron que el dinero queda depositado en la cuenta bancaria una vez acreditado y no es necesario retirarlo el mismo día. Recomiendan el uso de la tarjeta de débito para evitar filas y aglomeraciones en las sucursales.

