Cronograma de Ansés: cuánto cobran jubilados y AUH en febrero 2026, con aumento y bono confirmado

Febrero llegará con novedades claves para millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Con el dato de inflación de diciembre ya confirmado por el Indec, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) aplicará un aumento de 2,84% en todos los haberes, al tiempo que mantendrá el bono de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima.
Además, el organismo oficializó un cronograma de pagos especial por los feriados de Carnaval.
Con este ajuste, la jubilación mínima pasará a ser de $359.219, y con el bono incluido alcanzará los $429.219. En tanto, la jubilación máxima se ubicará en torno a los $2.358.940. El incremento también impacta en la AUH, la Asignación por Embarazo, la Puam y las pensiones no contributivas.
Ansés: cuánto se cobra en febrero
Con el aumento de 2,84%, los principales montos de Ansés quedarán de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $359.219
- Jubilación mínima con bono: $429.219
- Puam: $287.375 (con bono: $357.375)
- Pensiones no contributivas: $251.453 (con bono: $321.453)
- Pensión Madre de 7 Hijos: $359.219 (con bono: $429.219)
- AUH: $129.082
- AUH por Discapacidad: $420.312
- Asignación por Embarazo: $121.818
- Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $64.547
El aumento responde al esquema de movilidad mensual vigente desde abril de 2024, que ajusta los haberes según la inflación de dos meses atrás, mecanismo establecido por el Decreto 274/2024.
Cuándo se cobra en febrero
Por los feriados nacionales de Carnaval (lunes 16 y martes 17), Ansés decidió compactar el calendario para evitar demoras.
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI 0 y 1: lunes 2
DNI 2 y 3: martes 3
DNI 4 y 5: miércoles 4
DNI 6 y 7: jueves 5
DNI 8 y 9: viernes 6
Jubilados y pensionados con haberes mínimos
DNI 0: lunes 9
DNI 1: martes 10
DNI 2: miércoles 11
DNI 3: jueves 12
DNI 4: viernes 13
DNI 5: miércoles 18
DNI 6: jueves 19
DNI 7: viernes 20
DNI 8: lunes 23
DNI 9: martes 24
Haberes superiores a la mínima
DNI 0 y 1: miércoles 25
DNI 2 y 3: jueves 26
DNI 4 y 5: viernes 27
DNI 6 y 7: lunes 2 de marzo
DNI 8 y 9: martes 3 de marzo
Desde Ansés recordaron que el dinero queda depositado en la cuenta bancaria una vez acreditado y no es necesario retirarlo el mismo día. Recomiendan el uso de la tarjeta de débito para evitar filas y aglomeraciones en las sucursales.