Directores del Conicet repudiaron Milei por calificar de "terroristas" a investigadores y docentes.

Las autoridades de los Centros Científicos Tecnológicos del país emitieron un duro comunicado en rechazo a las declaraciones presidenciales. Advirtieron sobre un "ataque institucional de extrema gravedad" que busca criminalizar la protesta y recordaron épocas de persecución académica durante las dictaduras cívico-militares.

El Conicet Santa Fe convocó a una jornada de reivindicación y lucha que se desarrollará este viernes 10 de abril a las 10:30 en el ingreso al predio institucional.

La Red de Directores y Directoras de los Centros Científicos Tecnológicos (CCT) del Conicet manifestó su "más firme y categórico rechazo" a las recientes declaraciones del Presidente de la Nación, quien tildó públicamente de "terroristas" a estudiantes, docentes, periodistas e investigadores.

A través de un comunicado oficial, las autoridades del sistema científico nacional calificaron los dichos presidenciales como una agresión infundada y maliciosa, advirtiendo que la retórica oficial busca estigmatizar el reclamo por mayor presupuesto educativo, la recomposición salarial y la continuidad del desarrollo científico estatal.

"Tildar de 'terroristas' a quienes integran las comunidades universitarias y científicas es un intento deliberado por deslegitimar los reclamos genuinos. Confundir la movilización pacífica con el terrorismo busca criminalizar el derecho a la protesta y amedrentar a quienes ejercen el pensamiento crítico", indicaron desde la Red de Directores de CCT del país.

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Comparación con los períodos más oscuros de la historia

Desde el organismo científico remarcaron que el uso "liviano y temerario" de conceptos asociados al terrorismo y la subversión retrotrae a las justificaciones utilizadas por las dictaduras cívico-militares para intervenir las universidades y perseguir a la comunidad académica.

En esa línea, citaron hitos históricos de violencia institucional contra la ciencia nacional, como la "Noche de los Bastones Largos", para dar cuenta de los riesgos de legitimar discursos de odio desde el Poder Ejecutivo.

"La investidura presidencial exige apego a la verdad"

El documento subrayó que la máxima magistratura del Estado requiere de responsabilidad discursiva y respeto por las opiniones disidentes. Advirtieron que la proliferación de acusaciones injuriosas erosiona la convivencia democrática y promueve un peligroso clima de violencia simbólica y física.

Finalmente, la red investigativa hizo un llamado amplio a la sociedad civil, los poderes del Estado y las instituciones democráticas a repudiar los ataques sistemáticos y garantizar el libre ejercicio de la protesta y la producción de conocimiento soberano en la Argentina.