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Propiedad privada: desalojo exprés, plazos y otros detalles de lo que cambia para propietarios e inquilinos

El Senado debate hoy una versión acotada del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene como punto central la agilización de desalojos

6 de agosto 2026 · 10:15hs
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Propiedad privada: desalojo exprés

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Propiedad privada: desalojo exprés, plazos y otros detalles de lo que cambia para propietarios e inquilinos

Sin el capítulo que modificaba la ley de tierras, el Senado sesionará este jueves desde las 14 para tratar lo que queda en pie del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. El oficialismo intentará aprobar los cambios al Código Civil y comercial sobre desalojos, a la ley del manejo del fuego y a las expropiaciones.

Así las cosas, la sesión está convocada para las 14 horario en el que los senadores del oficialismo y sus aliados saldrán en busca del quorum que les permita abrir la discusión e ir en busca de la aprobación de lo que queda del proyecto.

Victoria Villarruel no presidirá la sesión ya que estará en cabeza del Ejecutivo, en una jugada de Javier Milei para evitar que la vicepresidenta defina en caso de un desempate. En la previa se votará si Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama pueden participar de forma remota

El Senado debatirá una versión acotada del proyecto de propiedad privada, que tendrá como eje central una reforma que contempla los desalojos "exprés” de campos, viviendas y terrenos que fueron usurpados, para que se

La iniciativa incluye cambios en la ley del manejo de fuego, limita las expropiaciones y reforma la ley para regularizar

La Cámara alta reanudará el debate a las 14 que se había suspendido el pasado 16 de julio debido a las diferencias que había sobre el ahora eliminado capítulo sobre extranjerización de tierras.

Sin los artículos que flexibilizaban la venta de tierras a extranjeros ni de los barrios populares, el Senado debatirá una versión acotada del dictamen de mayoría, que tiene como eje central agilizar el desalojo de las viviendas intrusadas.

De esta manera, el oficialismo podrá salvar el proyecto que como todas las iniciativas que diseña el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, propone reformar leyes de diferentes temáticas.

Cómo quedarían los desalojos

Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si "el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria".

El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

Los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir de parte del propietario una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.

La notificación se deberá realizar en el domicilio denunciado en el contrato o también por correo electrónico y deberá precisar el lugar exacto del pago. Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.

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