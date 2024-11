El Banco Central sigue comprando divisas y ya acumuló más de 1.000 millones de dólares en noviembre

La entidad monetaria adquirió casi 150 millones de dólares este viernes, mientras que en la primera quincena de noviembre ya sumó US$ 1.086 millones netos.

El Banco Central (Bcra) compró este viernes otros US$ 149 millones al intervenir en el mercado cambiario y acumuló más de 1.000 millones de dólares en las primeras dos semanas de noviembre. Esta semana logró US$ 610 millones, mientras que en la primera quincena de noviembre ya sumó US$ 1.086 millones netos.