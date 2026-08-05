El Canciller confirmó la reunión del Presidente con el Papa y calificó la visita como “un momento histórico y de alegría que honra a nuestro país”

El papa León XIV se reunirá con Javier Milei durante su visita a la Argentina en noviembre

El canciller Pablo Quirno confirmó este miércoles que el papa León XIV "va a reunirse " con el presidente Javier Milei durante la visita que cumplirá a la Argentina en noviembre venidero, porque el mandatario "es quien formuló la invitación" y se trata de "una visita oficial".

Quirno adelantó que "la próxima semana se convocará desde la Secretaría General de la Presidencia a una mesa de coordinación con las áreas del gobierno nacional involucradas en la visita", a la que definió como "un momento histórico y de alegría".

“Es una visita oficial. Está prevista una reunión con el Presidente de la Nación, que es quien invita al Papa. El presidente Milei va a reunirse con el Santo Padre, con quien ya se reunió en Roma tras su asunción”, recalcó.

"Por primera vez en 39 años un papa vuelve a la Argentina"

Durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno que ofreció acompañado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, el funcionario dijo que se debe “celebrar que por primera vez en 39 años un papa vuelve a la Argentina”, y aseguró que se trata de “un logro de la gestión del presidente Milei junto con la Iglesia argentina.

Quirno rechazó que haya rispideces entre el Gobierno y las autoridades eclesiásticas, que en varias oportunidades criticaron los niveles de pobreza de la Argentina, y enfatizó: “El vínculo con la Iglesia está muy bien”.

Para el funcionario, hay quienes venden la relación entre el Gobierno y la Iglesia como “confrontacional”, pero aclaró que “no existe tal cosa”.

“El Gobierno ha trabajado de manera permanente junto a la Santa Sede, la Nunciatura y la Conferencia Episcopal Argentina para avanzar en la organización de la visita. Existe una excelente coordinación institucional y en las próximas semanas continuaremos coordinando con la Santa Sede la organización general de la visita”, agregó.

Ante una pregunta sobre la relación entre la Iglesia y el Gobierno, Quirno sostuvo que la del Papa “es una visita pastoral, no hay diferencias ideológicas, es importante notar que cuando uno trata de generar confrontaciones que no son tales hay que destacar un par de cosas de nuestro Presidente”.

•LEER MÁS: Tras la invitación oficial del gobierno provincial, finalmente el Papa León XIV no incluirá a Santa Fe en su visita al país

“Es probablemente el presidente argentino que más vocalmente ha defendido el derecho a la vida. Es probablemente también a nivel mundial quien defiende públicamente, y lo dice expresamente, los valores de occidente fundados en la civilización judeocristiana”, subrayó.

León XIV oficiará una misa multitudinaria en Luján

El canciller señaló que Milei “también es el presidente argentino que ha reducido la pobreza a la mitad en dos años y medio, y todos esos temas son centrales para la iglesia católica. Entonces nosotros tenemos valores compartidos y por eso recibimos con tanta alegría la visita del Santo Padre”, resaltó.

Ante otra pregunta referida a cómo se coordinará la visita de León XIV al territorio bonaerense, ya que oficiará una misa multitudinaria en Luján, Quirno enfatizó que “el Papa viene a la Argentina, no a una provincia en particular, y recalcó que “no es una visita política” sino “pastoral”.

“No vamos a hacer de esto una visita política, vamos a tener la colaboración de las diferentes autoridades para que la visita sea la mejor que Argentina ha tenido de un papa”, añadió.

“Tenemos que celebrar que por primera vez en 39 años un papa vuelve a la Argentina. Para la comunidad católica, que es mayoría, es una noticia muy importante. Es un logro de la gestión del presidente Milei junto con la Iglesia argentina”, dijo.

El canciller sostuvo que el Papa será recibido “con brazos abiertos y le damos la bienvenida. Los logros nos ponen en un mismo camino. Siempre hay espacio para mejorar y un diálogo abierto (con la Iglesia) es lo que queremos tener”.