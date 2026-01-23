Uno Santa Fe | El País | recompensas

El Gobierno Nacional aumentó las recompensas por información sobre los niños desaparecidos Loan y Lian

El primero de los niños se encuentra desaparecido desde junio de 2024 en Corrientes y el otro chico desde fines de febrero de 2025 en Córdoba

23 de enero 2026 · 10:03hs
Aumentaron las recompensas para a quienes aporten datos sobre los niños desaparecidos Loan (en Corrientes) y Lian (en Córdoba)

Aumentaron las recompensas para a quienes aporten datos sobre los niños desaparecidos Loan (en Corrientes) y Lian (en Córdoba)

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, confirmó que se aumentaron las recompensas por información del paradero de los niños Loan Danilo Peña y Lian Gael Flores Soraide. El primero fue visto por última vez a mediados de junio de 2024 en Corrientes y el otro chico desde fines de febrero de 2025 en Córdoba.

Estos incrementos están ligados a pedidos de las querellas con el objetivo que las personas que, sin haber intervenido en los casos y que sepan de información respecto a los menores desaparecidos, puedan dar aviso a las autoridades.

Entre la carpeta de solicitudes también se encuentran las actualizaciones de sus rostros con Inteligencia Artificial (IA), las cuales fueron creadas en los últimos días.

Para ambas casos se encuentra activo el Alerta Sofía, el sistema de emergencia del país para la búsqueda rápida de niños y adolescentes desaparecidos en situación de "alto riesgo inminente".

Loan Danilo Peña

El 18 de junio de 2024 el Gobierno Nacional impuso la recompensa de $5 millones destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Loan, quien fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, Corrientes, cuando acompañó a su papá a almorzar a la casa de la abuela Catalina.

Loan Danilo Peña recompensas gobierno nacional niños desaparecidos

A pesar de que en la causa hay 17 procesados, siete por la sustracción y ocultamiento del niño y otros diez por entorpecimiento, entre otros delitos, por el momento los investigadores no tienen ni una pista de dónde puede estar Loan o qué pasó.

De este modo, el Juzgado Federal de Goya solicitó mediante un oficio del 10 de diciembre de 2025 que se incremente el monto de la recompensa oportunamente ofrecido.

Tras el análisis, la ministra Alejandra Monteoliva firmó el aumento de recompensa a $20 millones para quien aporte información valiosa sobre el nene, quien al momento de su desaparición vestía una remera negra con letras rosadas con la palabra “Messi”, un pantalón largo negro y zapatillas verdes.

“Loan es de tez trigueña, delgado, con ojos marrones, cabello corto castaño oscuro y tiene una cicatriz ubicada en el remolino de la cabeza”, detallaron.

Lian Gael Flores Soraide

En esta ocasión, el Gobierno Nacional y el Ministerio impusieron al comienzo de la pesquisa una recompensa de $10 millones para quién aporte datos fehacientes de Lian, quién desapareció el 22 de febrero de 2025, en Ballesteros Sud, provincia de Córdoba, al momento de la siesta.

Lian Gael Flores Soraide Córdoba recompensas niños desaparecidos

Teniendo en consideración el tiempo transcurrido desde el último ofrecimiento de recompensa, con la consecuente desactualización del monto respectivo, sumado a la necesidad de obtener aportes de información significativos que permitan el avance de la investigación judicial y la repercusión del caso, desde la cartera de Seguridad decidieron incrementar el monto de la recompensa a $20 millones.

En este caso no hay detenidos, pese a que se pudo determinar, a través de peritajes a los dispositivos electrónicos que los vecinos y hermanos Raúl y José Ribera Zambrana tenían en sus celulares material de abuso sexual infantil.

recompensas niños paradero Loan Danilo Peña Lian Gael Flores Soraide
Noticias relacionadas
la titular del fmi se reunio con caputo y elogio la fuerte performance de la economia argentina

La titular del FMI se reunió con Caputo y elogió la "fuerte performance" de la economía argentina

Ansés aumentará las jubilaciones y AUH según la inflación

Ansés aumenta 2,8% jubilaciones y pensiones: cuánto se cobra y qué pasa con el bono

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Indec

El Indec difundirá hoy miércoles el nivel de actividad económica de noviembre

Desde Came se oponen a varios artículos del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional

Reforma laboral: empresarios pymes pidieron eliminar artículos del proyecto para evitar posibles "conflictos"

Lo último

Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Último Momento
Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

El Gobierno Nacional aumentó las recompensas por información sobre los niños desaparecidos Loan y Lian

El Gobierno Nacional aumentó las recompensas por información sobre los niños desaparecidos Loan y Lian

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

Ovación
Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"