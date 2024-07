El Gobierno oficializó la creación del Consejo de Mayo y dio detalles de su conformación

Cómo se conformará

Según explicó el funcionario, estará conformado por: un presidente (aquel que ejerza la Jefatura de Gabinete de Ministros); un consejero propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional; un consejero propuesto por las provincias firmantes del Pacto de Mayo; un consejero propuesto por los miembros de la Cámara de Senadores; un consejero propuesto por los miembros de la Cámara de Diputados; un consejero propuesto por las organizaciones sindicales; y un consejero propuesto por los representantes empresarios.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el funcionario clave para la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal, fue elegido por el presidente Milei para ser el representante del Poder Ejecutivo en ese cuerpo.

Pero tendrá un rol aún más relevante, ya que, si bien todavía quedan algunos detalles por definir, sería también el encargado de presidir el Consejo.

La función del Consejo de Mayo

Durante su extenso discurso en Tucumán la semana pasada, Javier Milei había anunciado la creación de un Consejo de Mayo, cuya función será "traducir cada uno de los incisos" del Pacto de Mayo a "legislación efectiva" que se enviará al Congreso.

Al anunciar su creación, mandatario sostuvo: "No puede haber causa legítima para oponerse a la sagrada tarea de reconstruir la Nación. No hay especulación ni ambición que justifique el empobrecimiento de nuestra Nación. Por eso, quiero anunciar hoy, no sólo que vamos a seguir trabajando para que el acuerdo de Mayo sea una realidad de Argentina, sino que además, el Poder Ejecutivo creará el Consejo de Mayo".

Los diez puntos firmados por el mandatario nacional y los 18 gobernadores: