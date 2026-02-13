Uno Santa Fe | El País | Romina Diez

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Seguimos avanzando hacia una Argentina más libre y segura"

La diputada de La Libertad Avanza celebró la media sanción del proyecto de ley que baja de la edad de punibilidad en el país. "Sin orden, no hay libertad", aseguró.

13 de febrero 2026 · 11:37hs
Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: Seguimos avanzando hacia una Argentina más libre y segura

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad a 14 años. El proyecto fue aprobado con 149 votos a favor y 100 en contra, y ahora deberá ser tratado por el Senado.

La diputada nacional por la provincia de Santa Fe, Romina Diez, afirmó: “Seguimos trabajando por una Argentina cada vez más segura y libre. El nuevo Régimen Penal Juvenil establece responsabilidad penal y apunta a reducir la reincidencia delictiva".

En el mismo sentido, la presidenta de La Libertad Avanza sostuvo: "lo más importante es que volvemos a poner a las víctimas en el centro, porque sin orden no hay libertad". El proyecto del gobierno nacional acompañado en la Cámara Baja, ahora pasa para su aprobación en el Senado.

Romina Diez Régimen Penal Juvenil
Noticias relacionadas
punto por punto: las claves de la media sancion al regimen penal juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

reforma laboral: que pasara con el derecho a licencias por enfermedad

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

la madre de jeremias monzon realizara una marcha en apoyo al nuevo regimen penal juvenil: va a marcar un hito

La madre de Jeremías Monzón realizará una marcha en apoyo al nuevo Régimen Penal Juvenil: "Va a marcar un hito"

La policía detuvo al menos a once personas. Foto Jaime Olivos. 

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

Lo último

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: Unión siempre te obliga a dar más

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: "Unión siempre te obliga a dar más"

Se viene un viernes lleno de actividad para los argentinos en el Argentina Open

Se viene un viernes lleno de actividad para los argentinos en el Argentina Open

Último Momento
Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: Unión siempre te obliga a dar más

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: "Unión siempre te obliga a dar más"

Se viene un viernes lleno de actividad para los argentinos en el Argentina Open

Se viene un viernes lleno de actividad para los argentinos en el Argentina Open

Ezequiel Medrán, el que más condicionado arranca en el nuevo Colón

Ezequiel Medrán, el que más condicionado arranca en el nuevo Colón

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: Seguimos avanzando hacia una Argentina más libre y segura

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Seguimos avanzando hacia una Argentina más libre y segura"

Ovación
Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: Unión siempre te obliga a dar más

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: "Unión siempre te obliga a dar más"

Capibaras XV se presentó en sociedad en Entre Ríos

Capibaras XV se presentó en sociedad en Entre Ríos

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Deportivo Madryn pone la mira de lleno en su visita a Colón

Deportivo Madryn pone la mira de lleno en su visita a Colón

Policiales
Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus