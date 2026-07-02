El Gobierno y las consultoras proyectan que la inflación de junio se ubicó debajo del 2%

El vocero presidencial, Adrián Ravier, estimó el índice en 1,9%, lo que marcaría el tercer mes consecutivo de baja. El dato oficial del INDEC se conocerá el 10 de julio.

Inflación de junio: El Gobierno y consultoras proyectan que el índice se ubicará debajo del 2%.

A pocos días de que el INDEC difunda el dato oficial, tanto el Gobierno nacional como las principales consultoras económicas coinciden en una misma lectura: la inflación de junio habría perforado el piso del 2% por primera vez en varios meses. El índice de precios al consumidor se dará a conocer el 10 de julio .

El vocero presidencial, Adrián Ravier , estimó que el costo de vida de junio se ubicará en 1,9% , lo que representaría el tercer mes consecutivo en baja .

"La vemos en 1,9% si tengo que dar un número. Yo lo proyecto a veces tomando la Fundación Libertad y Progreso, que tiene sus propias estimaciones y, la verdad, muy cercanas", señaló Ravier.

Una proyección, no un dato oficial

El funcionario aclaró que se trata de una estimación preliminar: "Es una proyección, y si tengo que dar un número, es ese. Me puedo equivocar y puede ser 2% o 1,8%, pero la tendencia es hacia abajo", sostuvo sobre el índice que se conocerá formalmente en los próximos días.

Ravier enmarcó el proceso dentro de patrones observados en otras economías: "Académicamente, en la historia de muchos países que vienen de niveles de inflación arriba del cien por ciento, primero hay una caída contundente y luego hay una inercia que cuesta romper", explicó.

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El impacto de "lo preelectoral"

El vocero presidencial planteó que el resultado de junio podría haber sido distinto de no haber mediado el contexto electoral previo. Consideró que la coyuntura "preelectoral" afectó al resultado: "Fue tremendo lo que pasó. Lamentablemente describe un poco a la Argentina, asusta a los mercados. Después no tenemos los niveles de inversión que quisiéramos", lamentó.

Coinciden las consultoras privadas

Las principales consultoras económicas privadas coincidieron con la proyección oficial. Según Eco Go y C&T, el IPC Nacional que publicará el INDEC el 10 de julio marcará un alza del 1,9%. Para Analytica, en tanto, el número podría mostrar aún más moderación, con una proyección del 1,8% mensual.