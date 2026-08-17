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El Combate de San Lorenzo: un bautismo de fuego que dio origen a la gesta libertadora del General San Martín

El 3 de febrero de 1813, a orillas del Paraná, el entonces coronel José de San Martín lideró un estratégico combate que cambió para siempre la historia

17 de agosto 2026 · 10:32hs
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El Combate de San Lorenzo: un bautismo de fuego que dio origen a la gesta libertadora del General San Martín

El Combate de San Lorenzo: un bautismo de fuego que dio origen a la gesta libertadora del General San Martín

El 3 de febrero de 1813, las tropas del Regimiento de Granaderos a Caballo se enfrentaron a los realistas en el Convento de San Carlos Borromeo, en el emblemático Combate de San Lorenzo. Comandados por José de San Martín, los patriotas ejecutaron una maniobra de pinzas impecable que aseguró el control de los ríos y marcó el inicio militar de la independencia argentina.

La estrategia detrás del Combate de San Lorenzo

A comienzos de 1813, la Revolución de Mayo atravesaba un momento crítico. Flotas realistas procedentes de Montevideo remontaban continuamente el río Paraná para saquear las poblaciones costeras y abastecer a la plaza sitiada. Para frenar estas incursiones, el Gobierno patrio encomendó la custodia del litoral a San Martín y a su flamante unidad de caballería militar.

Siguiendo el avance enemigo de manera sigilosa y marchando principalmente durante las noches, San Martín adelantó a sus tropas y se apostó en el Convento de San Carlos, en la actual localidad de San Lorenzo, Santa Fe. Con prohibición estricta de encender fuego o generar ruidos para no ser descubiertos, esperaron el desembarco realista al amanecer del 3 de febrero.

Quince minutos de táctica perfecta

A las 5.30 de la mañana, cuando unos 250 marinos españoles marchaban hacia el convento, San Martín ordenó un ataque en pinza dividiendo a sus 120 granaderos en dos columnas de carga simultánea:

  • Primera columna: encabezada por el propio San Martín al frente del primer escuadrón.

  • Segunda columna: comandada por el capitán Justo Germán Bermúdez, rodeando al enemigo para cortar su retirada hacia la costa.

La maniobra sorprendió por completo al bando realista. Sin embargo, en pleno fragor del combate, el caballo de San Martín fue derribado por metralla, aprisionándole la pierna derecha y dejándolo indefenso ante el enemigo. Fue allí donde emergió la célebre figura del soldado Juan Bautista Cabral, quien interpuso su cuerpo para salvar al líder patriota, sufriendo heridas mortales a cambio de preservar la vida del futuro Libertador.

Pese al momento crítico, el despliegue duró solo unos 15 minutos. Los realistas se replegaron desordenadamente hacia sus embarcaciones sufriendo severas bajas y abandonando cañones, armas y pertrechos.

Un hito de la doctrina militar

Más allá de su impacto inmediato –que puso fin a las incursiones realistas sobre el Paraná–, el combate de San Lorenzo se convirtió en una pieza magistral de la ingeniería táctica. San Martín demostró cómo una fuerza numéricamente inferior puede desarticular al enemigo mediante el factor sorpresa, la disciplina inflexible y la concentración rápida de masa de maniobra.

Debido a la precisión operativa, el sincronismo de la carga convergente y el uso eficiente del terreno y la sorpresa, la maniobra ideada por San Martín en San Lorenzo ha sido objeto de estudio en academias tácticas e instituciones castrenses internacionales, incluyendo tradicionales escuelas de guerra de los Estados Unidos (como West Point), donde se analiza como un modelo clásico de ataque de caballería ligera y sorpresa táctica.

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