Hoy se cumplen 176 años del fallecimiento del General José de San Martín, el Padre de la Patria

El Padre de la Patria quedó en la historia americana tras cruzar los Andes, liberar Chile y contribuir a la independencia de Perú

El General José de San Martín fue una de las figuras más trascendentes en la historia de Argentina y América , se lo considera el Padre de la Patria y este lunes se cumplen 176 años de su fallecimiento . San Martín había nacido el 25 de febrero de 1778 en la ciudad correntina de Yapeyú.

Fue el menor de los cinco hijos que tuvieron Juan de San Martín y Gregoria Matorras, pero realizó gran parte de su carrera militar en España , hacia donde partió cuando apenas tenía seis años.

Tras alcanzar el grado de teniente coronel regresó y se puso al servicio de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y su liderazgo fue creciendo, primero al mando del Regimiento de Granaderos a Caballo, cuerpo que creó desde cero. No se trató de una reorganización de un cuerpo existente, sino de la fundación de una unidad totalmente nueva ideada, instruida y conducida por él a su llegada a Buenos Aires. y luego en la jefatura del Ejército del Norte en reemplazo del General Manuel Belgrano.

José de San Martín había llegado a Buenos Aires en 1812 con el objetivo de lograr la independencia de los pueblos de América del Sur. Su primera acción militar al servicio de las Provincias Unidas fue organizar un escuadrón de caballería que, forjado en el rigor y la disciplina, se transformó luego en el Regimiento de Granaderos a Caballo y el 3 de febrero de 1813, al frente de 120 granaderos, obtuvo su primera victoria en el combate de San Lorenzo.

Creación y origen del Regimiento de Granaderos a Caballo

Tras arribar al Río de la Plata en marzo de 1812, el Primer Triunvirato le encomendó a San Martín la organización de un cuerpo de caballería moderno para asegurar las fronteras y proteger el proceso revolucionario.

16 de marzo de 1812: el Triunvirato le otorga el título de Teniente Coronel de Caballería y crea el Escuadrón de Granaderos a Caballo.

Selección rigurosa: San Martín diseñó personalmente el perfil de sus hombres, exigiendo aptitudes físicas sobresalientes, conducta intachable y un estricto sentido del honor.

Instrucción profesional: introdujo en la región la doctrina táctica y la disciplina militar que había aprendido en Europa, imponiendo un código de honor estricto para los oficiales y tropa.

Bautismo de fuego: el 3 de febrero de 1813, el regimiento tuvo su primera acción militar en el Combate de San Lorenzo, logrando una victoria clave para frenar las incursiones realistas por el río Paraná.

Resumen de la gesta sanmartiniana

San Martín es el máximo prócer de la independencia argentina y una de las figuras claves del continente americano.

Comprendió que la independencia no estaría garantizada mientras el foco realista del Perú siguiera en pie. Desde Mendoza organizó política, económica y militarmente el Ejército de los Andes. El Ejército de los Andes, organizado en Mendoza entre 1814 y 1817, fue el fruto de años de preparación rigurosa y de un liderazgo que supo inspirar sacrificio y confianza en las tropas y el cruce de los Andes comenzó en enero de 1817 y el 12 de febrero la batalla de Chacabuco derrotó al ejército realista y abrió el camino hacia Santiago de Chile.

La visión estratégica fue uno de los rasgos distintivos del General José de San Martín

La visión estratégica fue uno de los rasgos distintivos de San Martín y, comprendiendo que la independencia de las Provincias Unidas no podía asegurarse sin liberar Chile y Perú, concibió un audaz plan continental que fue cruzar la cordillera de los Andes con un ejército capaz de emprender una campaña de gran complejidad. El Cruce de los Andes en 1817 fue una de las mayores hazañas militares de la historia mundial por logística y geografía.

Entre sus campañas bélicas, liberó Chile (Chacabuco, 1817; Maipú, 1818) y posteriormente la costa peruana por vía marítima. Proclamó la independencia de Perú en 1821 y ejerció el mando supremo para consolidar el nuevo estado. En 1822, tras la Entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar, cedió el mando de las fuerzas y se exilió en Europa.

El General San Martín obtuvo el triunfo definitivo en Chile el 5 de abril de 1818, con la batalla de Maipú y, una vez asegurada la independencia chilena, organizó el Ejército Libertador del Perú con una expedición que partió en agosto de 1820 y, tras desembarcar en Paracas, inició una campaña que culminaría con su entrada en Lima en 1821 y la proclamación de la independencia de Perú, donde San Martín ejerció funciones de gobierno hasta julio del año siguiente.

El Regimiento de Granaderos a Caballo sigue en actividad hasta hoy y monta guardia de honor permanente ante su mausoleo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires donde se le rinde homenaje a San Martín, quien falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia.