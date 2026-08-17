El Presidente encabezará este lunes el acto por el 176.º aniversario del paso a la inmortalidad del Libertador, en Plaza San Martín. Está previsto que llegue después de las 14.30 y que brinde un discurso a las 15

Javier Milei retoma la agenda pública con un homenaje a San Martín

El presidente Javier Milei retomará este lunes su agenda pública con el acto por el 176.º aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín , que se realizará en el Monumento al Libertador de Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.

Según fuentes oficiales, el mandatario llegará después de las 14.30 para saludar a los funcionarios presentes y está previsto que brinde su discurso a las 15 . Del acto participará todo el Gabinete.

La actividad marcará el regreso de Javier Milei a la escena pública

La actividad marcará el regreso de Javier Milei a la escena pública después de varios días con una agenda concentrada en reuniones privadas en la Quinta de Olivos.

Su última actividad pública había sido la ceremonia de asunción del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, realizada en Cali. Desde su regreso al país, el Presidente mantuvo reuniones y audiencias privadas.

La agenda del Presidente para esta semana

La actividad de este lunes dará inicio a una semana con distintas actividades oficiales.

Para este martes está prevista una reunión en Casa Rosada para avanzar con la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para los primeros días de noviembre.

La agenda presidencial continuará con las actividades que se definan para el resto de la semana.