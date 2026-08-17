Uno Santa Fe | El País | Javier Milei

Javier Milei retoma la agenda pública con un homenaje a San Martín

El Presidente encabezará este lunes el acto por el 176.º aniversario del paso a la inmortalidad del Libertador, en Plaza San Martín. Está previsto que llegue después de las 14.30 y que brinde un discurso a las 15

17 de agosto 2026 · 10:56hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Javier Milei retoma la agenda pública con un homenaje a San Martín

Javier Milei retoma la agenda pública con un homenaje a San Martín

El presidente Javier Milei retomará este lunes su agenda pública con el acto por el 176.º aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, que se realizará en el Monumento al Libertador de Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.

Según fuentes oficiales, el mandatario llegará después de las 14.30 para saludar a los funcionarios presentes y está previsto que brinde su discurso a las 15. Del acto participará todo el Gabinete.

La actividad marcará el regreso de Javier Milei a la escena pública

La actividad marcará el regreso de Javier Milei a la escena pública después de varios días con una agenda concentrada en reuniones privadas en la Quinta de Olivos.

Su última actividad pública había sido la ceremonia de asunción del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, realizada en Cali. Desde su regreso al país, el Presidente mantuvo reuniones y audiencias privadas.

La agenda del Presidente para esta semana

La actividad de este lunes dará inicio a una semana con distintas actividades oficiales.

Para este martes está prevista una reunión en Casa Rosada para avanzar con la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para los primeros días de noviembre.

La agenda presidencial continuará con las actividades que se definan para el resto de la semana.

Javier Milei General José de San Martín agenda
Noticias relacionadas
El Combate de San Lorenzo: un bautismo de fuego que dio origen a la gesta libertadora del General San Martín

El Combate de San Lorenzo: un bautismo de fuego que dio origen a la gesta libertadora del General San Martín

Fentanilo contaminado: una falla técnica de cinco segundos en una manguera habría provocado la tragedia

Fentanilo contaminado: una falla técnica de cinco segundos en una manguera habría provocado la tragedia

Juguetes. La cámara de comerciantes brindó números sobre las ventas por el Día del Niño.

Día del Niño: pese a los descuentos y cuotas, las ventas cayeron 2,5% con un ticket promedio que rozó los $46.000

Empresas al límite: ya se iniciaron 153 procedimientos preventivos de crisis en lo que va del año

Empresas asfixiadas: ya se iniciaron 153 procedimientos preventivos de crisis en lo que va del año en el país

Lo último

¿Juega Paredes? La posible formación de Boca para visitar a Recoleta

¿Juega Paredes? La posible formación de Boca para visitar a Recoleta

Las frases que desnudan la crisis de Unión: Madelón y Tarragona rompieron el molde

Las frases que desnudan la crisis de Unión: Madelón y Tarragona rompieron el molde

La estadística favorable a Colón y que genera entusiasmo de cara al futuro

La estadística favorable a Colón y que genera entusiasmo de cara al futuro

Último Momento
¿Juega Paredes? La posible formación de Boca para visitar a Recoleta

¿Juega Paredes? La posible formación de Boca para visitar a Recoleta

Las frases que desnudan la crisis de Unión: Madelón y Tarragona rompieron el molde

Las frases que desnudan la crisis de Unión: Madelón y Tarragona rompieron el molde

La estadística favorable a Colón y que genera entusiasmo de cara al futuro

La estadística favorable a Colón y que genera entusiasmo de cara al futuro

Delfino hizo lo urgente: ahora Colón necesita encontrar su identidad

Delfino hizo lo urgente: ahora Colón necesita encontrar su identidad

Cayó preso por desorden y tenía libertad condicional luego de cumplir una condena por un homicidio

Cayó preso por desorden y tenía libertad condicional luego de cumplir una condena por un homicidio

Ovación
Histórico: el Chino Maidana ingresó al Salón de la Fama de Nevada

Histórico: el Chino Maidana ingresó al Salón de la Fama de Nevada

Colón se mantuvo tercero y estiró la ventaja en la Zona A de la Primera Nacional

Colón se mantuvo tercero y estiró la ventaja en la Zona A de la Primera Nacional

Santa Fe instala el sintético de la mejor pista de atletismo del país a la espera de los Juegos Suramericanos

Santa Fe instala el sintético de la mejor pista de atletismo del país a la espera de los Juegos Suramericanos

Los partidos del lunes: Vélez-Defensa, Lanús-Independiente y toda la agenda

Los partidos del lunes: Vélez-Defensa, Lanús-Independiente y toda la agenda

Regional Federal Amateur: la Liga Santafesina de Fútbol tendrá cuatro representantes

Regional Federal Amateur: la Liga Santafesina de Fútbol tendrá cuatro representantes

Policiales
Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Asspera regresa a Tribus con su tour Back to la Bizarra Actitud

Asspera regresa a Tribus con su tour "Back to la Bizarra Actitud"

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con El ser querido: una historia de amor, música y humor

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con "El ser querido": una historia de amor, música y humor