León XIV, a la Iglesia argentina: "No bajemos los brazos" y sigamos "haciendo lío", como pedía Francisco

En la Catedral de Córdoba, el Papa se dirigió a sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos consagrados. Les pidió renovar su compromiso, acompañar a los más vulnerables y no dejar que el cansancio apague la vocación.

El papa León XIV llamó este martes a la Iglesia argentina a renovar su compromiso , acompañar a los sectores más vulnerables y mantener la disponibilidad para cumplir su misión. Lo hizo durante su mensaje a sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos consagrados en la Catedral de Córdoba , donde advirtió que el cansancio y las dificultades no deben apagar la vocación .

“¿Puede todavía el Señor disponer de mí? Y si la respuesta sigue siendo sí, entonces hay mucho por delante. No bajemos los brazos ”, expresó.

Más tiempo con Dios

En la primera parte de su intervención, el Pontífice propuso recuperar el sentido original del llamado religioso y advirtió sobre el riesgo de “trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”. En esa línea, pidió cuidar el vínculo personal con el Señor, revisar las propias conductas y reconocer los errores.

Luego profundizó la reflexión al preguntar si quienes dedican su vida a la Iglesia todavía están dispuestos a aceptar tareas inesperadas y a dejar atrás aquello que los ata o condiciona sus decisiones.

“La Iglesia no es una ONG”

Al dirigirse especialmente a los seminaristas, León XIV les pidió “mirar con los ojos de Dios y dejarse evangelizar por su pueblo”, al considerar que las personas más humildes también tienen mucho para enseñar. Destacó la sensibilidad social de la Iglesia argentina y recordó una frase de su antecesor: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”.

Reconoció que el hambre, las injusticias, la enfermedad, la soledad y la falta de trabajo o vivienda requieren respuestas concretas, pero sostuvo que la Iglesia debe ofrecer también el encuentro con Jesucristo.

“La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria. La Iglesia no es una ONG. La Iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y a su Evangelio”, afirmó.

Perseverar cuando no se ven los frutos

El Papa también se refirió a las dificultades de la vida sacerdotal y consagrada: la falta de resultados visibles, el desgaste y la pérdida del entusiasmo inicial.

En ese contexto, destacó la perseverancia de san Héctor Valdivielso Sáez y recordó al cura Brochero, que siguió acompañando a su comunidad pese a la ceguera y la enfermedad. “Nuestras fuerzas pueden agotarse, pero jamás el poder de Dios”, sostuvo, y alentó a utilizar nuevas herramientas, incluida la tecnología, para seguir predicando.

Soñar con una Iglesia que siga “haciendo lío”

En otro tramo, convocó a la Iglesia argentina a reconocer lo que ya está construyendo y a buscar nuevos caminos para llegar a la sociedad. También pidió soñar con jóvenes que se pregunten si Cristo los llama, con parroquias como comunidades vivas de fe y con seminarios donde se formen santos.

En referencia al papa Francisco, llamó a construir una Iglesia que siga “haciendo lío” y que lleve el Evangelio “a todos los rincones”.

Un cierre con la mirada puesta en Luján

Finalmente, León XIV pidió regresar a las comunidades “con esperanza, con libertad y con ganas de seguir sirviendo”, y subrayó que la tarea religiosa debe continuar incluso cuando no se alcancen a ver sus frutos.

“Que Dios encuentre en nosotros hombres y mujeres dispuestos a seguirlo y a ser modelados por su amor. Gente que no afloje hasta llegar a la santidad”, expresó.

En el cierre, aseguró que Dios todavía tiene mucho por hacer en la Argentina y pidió que la Virgen de Luján acompañe ese camino. Mañana, a las 10, el Papa estará frente a su imagen, en la misa final de su visita, en la plaza de la Basílica.