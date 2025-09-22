Uno Santa Fe | El País | ley

Emergencia en Discapacidad: el Poder Ejecutivo promulgó la ley pero pidió al Congreso asignar fondos

El Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 pero advirtió que su ejecución queda suspendida hasta que el Congreso incorpore fuentes de financiamiento en el Presupuesto

22 de septiembre 2025 · 09:04hs
Emergencia en Discapacidad: el Poder Ejecutivo promulgó la ley pero pidió al Congreso asignar fondos

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y en simultáneo comunicó que su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso incluya créditos presupuestarios y fuentes específicas para cubrir sus erogaciones. Así lo establece el Decreto 681/2025, que invoca el art. 5.º de la Ley 24.629 (toda ley con gasto queda suspendida hasta la inclusión de partidas) y el art. 38 de la Ley 24.156 (obligación de precisar financiamiento).

ley emergencia discapacidad promulgó Congreso

El Gobierno recordó que el Presupuesto 2026 fue remitido al Parlamento el 15 de septiembre y que ese es el ámbito para definir recursos y partidas que permitan la ejecución de la norma. La ley había sido vetada en agosto (Decreto 534/25), pero el Congreso insistió con dos tercios en Diputados (20/8) y Senado (4/9), tras lo cual el 8/9 fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.

emergencia discapacidad

Qué dispone la ley de emergencia en discapacidad en lo formal

— Declara la emergencia hasta el 31/12/2026 (prorrogable 1 año).

— Crea la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social: 70% del haber mínimo, actualización previsional, compatibilidad con empleo hasta 2 SMVM, suspensión automática por superación del tope y rehabilitación inmediata; conversión de oficio de PNC vigentes.

— Garantiza cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud y las prestaciones de la Ley 24.901.

— Declara de interés público los servicios de prestadores 24.901 y fija una compensación de emergencia por la brecha aranceles vs. IPC (12/2023–12/2024); establece aranceles únicos con movilidad mensual por Decreto 274/24 (o el que lo reemplace) y un estudio anual de costos.

— Amplía a 3 años la exención del 50% de contribuciones patronales para empleadores que contraten trabajadores con discapacidad (art. 87 Ley 24.013).

— Fortalece a Andis (CUD, auditorías con debido proceso inclusivo) y exige informes anuales de ejecución y pagos.

Cifras que informó el Ejecutivo

— PNC por Discapacidad: $2.166.985.900.000 en 2025 (0,26% del PBI) y $4.706.628.500.000 en 2026 (0,47% del PBI).

— Programa Incluir Salud: $574.200.000.000 (2025, 0,07% del PBI) y $1.239.266.000.000 (2026, 0,12% del PBI).

— Compensación a prestadores (art. 13): $278.323.000.000 (0,03% del PBI).

— Necesidad total de crédito para ejecutar la ley (2025): $3.019.508.900.000 (0,35% del PBI).

— Crédito disponible sin afectar “Servicios Sociales”: $2.302.526.621.430, insuficiente para cubrir la totalidad de la ley.

Qué queda frenado hasta que haya partidas

— Altas y conversiones de la nueva PNC, su compatibilidad laboral y rehabilitaciones.

— Compensación a prestadores 24.901 por la brecha 2024 vs. IPC y la movilidad arancelaria respaldada en el Presupuesto.

— Incorporaciones a Incluir Salud en el marco de la nueva PNC.

— Despliegue operativo de Andis para auditorías y metas de transparencia con financiamiento.

ley discapacidad emergencia Congreso Ejecutivo
Noticias relacionadas
camioneros de santa fe presento la lista verde y blanca ? lealtad nacional

Camioneros de Santa Fe presentó la lista "Verde y Blanca – Lealtad Nacional"

fuerte rechazo a una publicidad de una estacion de servicio de entre rios que simula el secuestro de una mujer

Fuerte rechazo a una publicidad de una estación de servicio de Entre Ríos que simula el secuestro de una mujer

javier milei se reunira con donald trump en nueva york, en medio de la crisis cambiaria

Javier Milei se reunirá con Donald Trump en Nueva York, en medio de la crisis cambiaria

Milei y Trump, buena sintonía y un posible préstamo de emergencia.

Milei anunció que Argentina negocia un préstamo de emergencia con Estados Unidos

Lo último

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

La polémica fitración del Balón de Oro con Yamal y Dembelé como protagonistas

La polémica fitración del Balón de Oro con Yamal y Dembelé como protagonistas

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Último Momento
Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

La polémica fitración del Balón de Oro con Yamal y Dembelé como protagonistas

La polémica fitración del Balón de Oro con Yamal y Dembelé como protagonistas

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Kicillof aseguró que la AFA se hará cargo del estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata

Kicillof aseguró que la AFA se hará cargo del estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata

¿Cuánto cuesta viajar desde el aeropuerto de Sauce Viejo a Salta o Iguazú?

¿Cuánto cuesta viajar desde el aeropuerto de Sauce Viejo a Salta o Iguazú?

Ovación
Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

La insoportable campaña de Colón jugando en el Brigadier López

La insoportable campaña de Colón jugando en el Brigadier López

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

Se completó la fecha 13 del tercer nivel litoraleño

Se completó la fecha 13 del tercer nivel litoraleño

Belgrano y Newells, con asuntos pendientes en Córdoba

Belgrano y Newell's, con asuntos pendientes en Córdoba

Policiales
Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"