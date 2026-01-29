Emergencia por los incendios en el sur: la mesa política se reúne para analizar el pedido de los gobernadores

Manuel Adorni encabezará la mesa política donde definirá el temario de las sesiones extraordinarias. Bullrich adelantó que tratarían lo de los incendios

La emergencia por los incendios en Chubut se tratará en sesiones extraordinarias en el Congreso

La mesa política del Gobierno se reunirá este jueves a las 12 para definir la agenda legislativa que el oficialismo impulsará en las sesiones extraordinarias en febrero. Bullrich este martes admitió que podrían ampliar el temario para incorporar la discusión de la emergencia por los incendios que azotan el sur del país, para responder al reclamo de los gobernadores.

Fuentes oficiales indicaron que la reunión se adelantó porque iba a tener lugar recién el miércoles próximo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, participará por Zoom.

El lunes ya se había reunido la mesa política

El lunes último la mesa política del Gobierno había definido que el temario para las sesiones extraordinarias de febrero estuviera centrado en la reforma laboral y las modificaciones de la ley penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad de los menores.

De esa reunión habían participado la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich.

Fue justamente Bullrich la que este martes admitió que el Gobierno podría ampliar el temario de las sesiones extraordinarias para incorporar la discusión de la emergencia por los incendios que azotan el sur del país, de modo de responder así al reclamo de los gobernadores.

La legisladora señaló la incorporación al temario la tiene que anunciar Manuel Adorni, pero señaló que “seguramente, entre hoy y mañana, esto va a aparecer en el temario".

