Emergencia por los incendios en el sur: la mesa política se reúne para analizar el pedido de los gobernadores

Manuel Adorni encabezará la mesa política donde definirá el temario de las sesiones extraordinarias. Bullrich adelantó que tratarían lo de los incendios

29 de enero 2026 · 09:47hs
La emergencia por los incendios en Chubut se tratará en sesiones extraordinarias en el Congreso

La mesa política del Gobierno se reunirá este jueves a las 12 para definir la agenda legislativa que el oficialismo impulsará en las sesiones extraordinarias en febrero. Bullrich este martes admitió que podrían ampliar el temario para incorporar la discusión de la emergencia por los incendios que azotan el sur del país, para responder al reclamo de los gobernadores.

Fuentes oficiales indicaron que la reunión se adelantó porque iba a tener lugar recién el miércoles próximo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, participará por Zoom.

El lunes ya se había reunido la mesa política

El lunes último la mesa política del Gobierno había definido que el temario para las sesiones extraordinarias de febrero estuviera centrado en la reforma laboral y las modificaciones de la ley penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad de los menores.

De esa reunión habían participado la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich.

Fue justamente Bullrich la que este martes admitió que el Gobierno podría ampliar el temario de las sesiones extraordinarias para incorporar la discusión de la emergencia por los incendios que azotan el sur del país, de modo de responder así al reclamo de los gobernadores.

La legisladora señaló la incorporación al temario la tiene que anunciar Manuel Adorni, pero señaló que “seguramente, entre hoy y mañana, esto va a aparecer en el temario".

LEER MÁS: Incendios en Chubut: confirmaron que fue intencional y el gobernador dijo que irá por "los responsables"

San Lorenzo busca hacerse fuerte ante Independiente de Oliva

Cronograma de pago de haberes de enero para trabajadores estatales

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

San Lorenzo busca hacerse fuerte ante Independiente de Oliva

Cronograma de pago de haberes de enero para trabajadores estatales

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Ola de calor y consumo eléctrico: el pico de demanda en Santa Fe ya no es nocturno

Emergencia por los incendios en el sur: la mesa política se reúne para analizar el pedido de los gobernadores

Por qué Caramelo Martínez se va a Sarmiento y no volvió a Unión

Comienzan las actividades oficiales de los nadadores del Maratón

Chapu Cantero peleará por el título Fedelatín supergallo AMB en Buenos Aires

Destacaron la importancia del cuidado del medio ambiente en la Maratón Santa Fe-Coronda

Punta del Este será escenario de un maratón de aguas abiertas

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

