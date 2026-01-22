Uno Santa Fe | El País | Javier Milei

En el Foro de Davos, Javier Milei firmó la integración de la Argentina al Consejo de Paz creado por Trump

Milei firmó hoy el Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump, una orientada a intervenir en conflictos globales y disputar el rol diplomático de la ONU

22 de enero 2026 · 08:52hs
Javier Milei firmó el Acuerdo de Paz del presidente Donald Trump en Davos

Javier Milei firmó el Acuerdo de Paz del presidente Donald Trump en Davos

El presidente Javier Milei participó este jueves de la ceremonia de firma del Consejo de la Paz, el organismo multinacional impulsado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para intervenir en la resolución de conflictos internacionales y reducir la influencia diplomática de la ONU, con foco inicial en el conflicto de Franja de Gaza.

Javier Milei Donald Trump Davos paz Estados Unidos Franja de Gaza ONU 1

El anuncio tiene lugar en el Foro Económico Mundial de Davos, atravesado por fuertes tensiones entre Estados Unidos y las principales potencias europeas a partir de la intención de Donald Trump de avanzar sobre Groenlandia por razones de seguridad estratégica, una postura rechazada por países como Francia, Alemania y el Reino Unido.

En ese escenario de disputa geopolítica y redefinición de alianzas internacionales, el mandatario estadounidense impulsa la creación del Consejo de la Paz como una nueva herramienta para intervenir en conflictos globales, con foco inicial en la Franja de Gaza.

Días atrás, Milei confirmó a través de un mensaje publicado en su cuenta de X que recibió de parte de Trump “la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace”. La convocatoria fue formalizada mediante una carta en la que el presidente estadounidense le propuso acompañarlo en su “esfuerzo histórico y magnífico para consolidar la paz en Oriente Medio y al mismo tiempo emprender un nuevo y audaz enfoque para resolver el conflicto global”.

Javier Milei Donald Trump Davos paz Estados Unidos Franja de Gaza ONU

El organismo fue anunciado el 29 de septiembre de 2025, en el marco de la presentación de un plan orientado, en primera instancia, a abordar la disputa territorial en la Franja de Gaza. Posteriormente, el 17 de noviembre de ese año, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por mayoría la Resolución 2.803, que respaldó la iniciativa impulsada por la Casa Blanca.

En la misiva enviada a la Casa Rosada, Trump invitó a Milei a “unirse como Estado miembro fundador y formar parte del estatuto de la Junta de Paz”, un organismo que podría comenzar a funcionar en el corto plazo.

La agenda del jueves de Javier Milei y el retorno a Argentina

En su viaje a Davos, el Presidente está acompañado por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Pablo Quirno, canciller; Luis Caputo, ministro de Economía; y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Según la agenda oficial distribuida por Balcarce 50, el jueves, día de la firma del Consejo de la Paz, Milei tiene previsto conceder entrevistas a la agencia Bloomberg y a la revista The Economist.

Más tarde, el Presidente mantendrá una reunión con el CEO de Axiom Space, Jonathan Cirtain.

El regreso a la Argentina está programado para el jueves a las 17, hora local de Suiza, lo que equivale a las 13 en la Argentina. Milei y su comitiva arribarán al país a las 6 de la mañana del viernes, hora argentina.

Javier Milei Davos Donald Trump Paz Estados Unidos Franja de Gaza ONU
Noticias relacionadas
Javier Milei, rumbo a Paraguay

Javier Milei viaja a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

La AUH es el único ingreso que le ganó a la inflación

La asimetría del ajuste de Javier Milei: la AUH se duplicó mientras la clase media "perdió" siete sueldos

el presidente javier milei agendo el 3 de febrero para una posible visita a santa fe

El presidente Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe

Renunció el secretario de Transporte de la Nación

Renunció el secretario de Transporte y el Gobierno ya nombró a su reemplazante

Lo último

Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

Preocupa el bajo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: cayó hasta un 35% la asistencia a los talleres

Preocupa el bajo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: cayó hasta un 35% la asistencia a los talleres

Último Momento
Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

Preocupa el bajo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: cayó hasta un 35% la asistencia a los talleres

Preocupa el bajo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: cayó hasta un 35% la asistencia a los talleres

Gimnasia de Mendoza vuelve a Primera y estrena escenario ante Central Córdoba

Gimnasia de Mendoza vuelve a Primera y estrena escenario ante Central Córdoba

Instituto abre el Apertura ante Vélez con ilusiones renovadas en Alta Córdoba

Instituto abre el Apertura ante Vélez con ilusiones renovadas en Alta Córdoba

Ovación
Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

El Matador jugará el domingo la revancha por el Regional Amateur

El Matador jugará el domingo la revancha por el Regional Amateur

Prefectura realizará controles en la Maratón Santa Fe-Coronda

Prefectura realizará controles en la Maratón Santa Fe-Coronda

Los Pumas 7s tienen plantel confirmado para Perth y Singapur

Los Pumas 7's tienen plantel confirmado para Perth y Singapur

Comienza la Copa Federación con cuatro representantes santafesinos

Comienza la Copa Federación con cuatro representantes santafesinos

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"