En el Foro de Davos, Javier Milei firmó la integración de la Argentina al Consejo de Paz creado por Trump

Milei firmó hoy el Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump, una orientada a intervenir en conflictos globales y disputar el rol diplomático de la ONU

El presidente Javier Milei participó este jueves de la ceremonia de firma del Consejo de la Paz, el organismo multinacional impulsado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump , para intervenir en la resolución de conflictos internacionales y reducir la influencia diplomática de la ONU , con foco inicial en el conflicto de Franja de Gaza.

El anuncio tiene lugar en el Foro Económico Mundial de Davos, atravesado por fuertes tensiones entre Estados Unidos y las principales potencias europeas a partir de la intención de Donald Trump de avanzar sobre Groenlandia por razones de seguridad estratégica, una postura rechazada por países como Francia, Alemania y el Reino Unido.

En ese escenario de disputa geopolítica y redefinición de alianzas internacionales, el mandatario estadounidense impulsa la creación del Consejo de la Paz como una nueva herramienta para intervenir en conflictos globales, con foco inicial en la Franja de Gaza.

Días atrás, Milei confirmó a través de un mensaje publicado en su cuenta de X que recibió de parte de Trump “la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace”. La convocatoria fue formalizada mediante una carta en la que el presidente estadounidense le propuso acompañarlo en su “esfuerzo histórico y magnífico para consolidar la paz en Oriente Medio y al mismo tiempo emprender un nuevo y audaz enfoque para resolver el conflicto global”.

Javier Milei Donald Trump Davos paz Estados Unidos Franja de Gaza ONU

El organismo fue anunciado el 29 de septiembre de 2025, en el marco de la presentación de un plan orientado, en primera instancia, a abordar la disputa territorial en la Franja de Gaza. Posteriormente, el 17 de noviembre de ese año, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por mayoría la Resolución 2.803, que respaldó la iniciativa impulsada por la Casa Blanca.

En la misiva enviada a la Casa Rosada, Trump invitó a Milei a “unirse como Estado miembro fundador y formar parte del estatuto de la Junta de Paz”, un organismo que podría comenzar a funcionar en el corto plazo.

La agenda del jueves de Javier Milei y el retorno a Argentina

En su viaje a Davos, el Presidente está acompañado por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Pablo Quirno, canciller; Luis Caputo, ministro de Economía; y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Según la agenda oficial distribuida por Balcarce 50, el jueves, día de la firma del Consejo de la Paz, Milei tiene previsto conceder entrevistas a la agencia Bloomberg y a la revista The Economist.

Más tarde, el Presidente mantendrá una reunión con el CEO de Axiom Space, Jonathan Cirtain.

El regreso a la Argentina está programado para el jueves a las 17, hora local de Suiza, lo que equivale a las 13 en la Argentina. Milei y su comitiva arribarán al país a las 6 de la mañana del viernes, hora argentina.