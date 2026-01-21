En Davos, Trump criticó el rumbo de Europa y aseguró: "Ninguna nación puede proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos"

Uno Santa Fe | El Mundo | Donald Trump

El presidente estadounidense llegó al Foro Económico en Suiza en medio de tensiones con los aliados europeos de la Otan. Anunció que está "buscando negociaciones inmediatas para adquirir Groenlandia" y se refirió al futuro de Venezuela.

21 de enero 2026 · 15:45hs
Justo antes del discurso del argentino Javier MIlei, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, en medio de la tensión diplomática con Europa y de su intento por quedarse con el control de Groenlandia, la isla que es un territorio semiautónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN. El mandatario dijo que el continente europeo “no va en la dirección correcta”, señaló que su país es el único que puede “proteger” a Groenlandia y afirmó que Venezuela ganará con el petróleo más dinero “en los últimos seis meses” que en los últimos veinte años.

"Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este pedazo gigante de hielo, desarrollarlo y mejorarlo y hacerlo de modo que sea bueno y seguro para Europa y bueno par nosotros. Y por eso estoy buscando negociaciones inmediatas para de nuevo negociar la compra de Groenlandia por parte de Estados Unidos", aseveró el mandatario.

Trump dijo que los daneses y groenlandenses “pueden decir que sí y lo apreciaremos; pueden decir que no y lo recordaremos”. También sostuvo que la anexión de Groenlandia es "una pequeña petición" comparado con todo lo que han aportado a la alianza de la OTAN "durante décadas". Al mismo tiempo, aclaró: “No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza”.

Milei en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"

"Nosotros hemos estado siempre al 100% con la OTAN cuando se ha necesitado, pero no estoy seguro de que (el resto de socios) estarán a la altura con nosotros", indicó Trump en un discurso crítico con la Alianza del Atlántico Norte.

"Todo lo que estamos pidiendo es tomar Groenlandia, incluido la titularidad, porque necesitamos ser los dueños para defenderla", insistió Trump.

El mandatario dijo que durante la II Guerra Mundial, cuando Dinamarca cayó bajo el control nazi, fue Estados Unidos el que defendió la isla y amplió su presencia con bases militares por toda su costa. "Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca cayó en solo seis horas de combate y fue incapaz de defenderse a sí mismo o Groenlandia", apuntó.

Además, Trump dijo este miércoles en el Foro de Davos que las conversaciones entre Moscú y Kiev para poner fin a la guerra en Ucrania "se encuentran en un punto decisivo" y que si los líderes de ambos países no logran el acuerdo, serían "estúpidos".

El futuro de Venezuela

Además, se refirió al gobierno interino de Venezuela, y aseguró que “el liderazgo del país ha sido muy bueno. Han sido muy, muy inteligentes”.

El mandatario afirmó que después del ataque en el que capturó al expresidente Nicolás Maduro, las autoridades que ahora dirigen el Ejecutivo venezolano aceptaron rápidamente llegar a un acuerdo y también aceptaron la cooperación que les ha ofrecido la Administración Trump.

"El liderazgo es bueno e inteligente", sostuvo, en referencia al Gobierno que ahora dirige quien fuera vicepresidenta de Maduro y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez.

“A Venezuela le va a ir fantásticamente bien”, prometió Trump. “Va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los 20 años previos”.

