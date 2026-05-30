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Una semana de la desaparición de Agostina Vega: de la denuncia del ministro a los allanamientos de este sábado

La adolescente de 14 años había confirmado que se iba a encontrar con el detenido, pero Barrelier buscaría “entorpecer la causa”.

30 de mayo 2026 · 11:34hs
Se cumple una semana de la desaparición en Córdoba de la adolescente Agostina Vega

gentileza

Se cumple una semana de la desaparición en Córdoba de la adolescente Agostina Vega
El ministro de Seguridad de Córdoba

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, denunció que el único detenido miente para entorpecer la causa

A siete días de la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, la investigación continúa sin certezas sobre el paradero de la adolescente de 14 años que le había mandado un audio a sus amigas e informó que se reuniría con Gabriel Barrelier, el único detenido y sobre quien este sábado, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, denunció que miente para entorpecer la causa.

ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, denunció que el único detenido miente para entorpecer la causa

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, denunció que el único detenido miente para entorpecer la causa

La menor fue vista por última vez el sábado 23 de mayo, cuando salió de su vivienda ubicada en el barrio cordobés de General Mosconi, no obstante, Quinteros aseguró que el imputado, de 33 años, “en cada declaración miente más y embarra más la cancha”.

Agostina le había comentado a sus pares, a través del mensaje de voz que se reuniría con el sospechoso con el fin de realizar una sorpresa para su madre, así que tomó un remís en el barrio Cofico y luego se concretó el encuentro con el conocido de la familia al que se lo acusa de privación ilegítima de la libertad.

La versión fue ratificada por el conductor que prestó testimonio ante el fiscal Raúl Garzón, y sostuvo que un adulto pagó el viaje de la adolescente y que luego ella se retiró junto a esa persona. Con el avance de la pesquisa, se pudo reconstruir parte del recorrido hasta ese lugar.

Con el correr de los días, la investigación se concentró en el domicilio vinculado a Barrelier que fue allanado y peritado para determinar qué ocurrió durante las horas que la joven habría permanecido allí, incluso, se consideró que habría sido engañada para llegar hasta ahí.

Distintas fuentes judiciales señalaron que la principal hipótesis es que más personas podrían haber participado de la maniobra que terminó con la desaparición.

El jueves pasado, el sospechoso prestó declaración y aseguró que la niña que aparece en las imágenes de una cámara de seguridad cuando ingresaba a su vivienda es su hija. Además, mantuvo la versión sobre la supuesta presencia de un "auto rojo", aunque, distintos testimonios contradicen parte de ese relato.

La familia de Agostina también cuestionó la versión brindada por el acusado. En paralelo, Melisa, la madre de la adolescente cambió de representación legal y quedó patrocinada por el abogado Carlos Nayi.

La progenitora recibió un mensaje, este viernes 29 de mayo, en donde le dijeron: “Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”. El texto es analizado por los efectivos, mientras el entorno de la causa sostienen que la menor está en Córdoba y con vida.

Este sábado los operativos de búsqueda continuaron con nuevos rastrillajes y allanamientos ordenados por la Justicia a través de efectivos policiales y personal especializado, que se distribuyen en distintos sectores, principalmente en el barrio Ampliación Ferreyra, que fue tomado como el principal eje de la búsqueda.

Agostina Vega desaparición allanamientos
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