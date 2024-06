Estiman que la inflación de mayo fue menor al 5%, pero estará por encima en junio y julio

No obstante, advirtió que "probablemente junio y julio tengan una inflación por encima del 5%, debido a que se sincerarán algunas tarifas.Luego, se espera que se ubique en el rango del 4 al 5% mensual para lo que resta del año".

Precios

El INDEC difundirá el jueves próximo los datos oficiales de la inflación de mayo y el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el Índice de Precios al Consumidor se ubicará por debajo del 5%.

"En marzo me preguntaban si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Bueno, llegó a un dígito en abril. Después dijeron, ‘no, pero no puede bajar del 7%′. Bueno, está por debajo del 5. Y eso es lo más importante que nosotros podemos darle a la gente. Es fundamental bajar la inflación para la recuperación, porque eso genera una normalidad que no ves en Argentina hace mucho tiempo", sostuvo el funcionario en declaraciones a un canal de noticias durante el último fin de semana.