Uno Santa Fe | El País | jefe

Ex jefe de la SIDE advirtió sobre "falencias graves" en la seguridad presidencial y criticó la improvisación del Gobierno

Miguel Ángel Toma señaló que la filtración de audios y las fallas en la custodia del presidente “afectan la imagen internacional de la Argentina” y reclamó profesionalismo en el manejo de la inteligencia y la seguridad

7 de septiembre 2025 · 10:27hs
Ex jefe de la SIDE advirtió sobre falencias graves en la seguridad presidencial y criticó la improvisación del Gobierno

Miguel ángel Toma: “Ningún oficial de inteligencia actúa sin un consentimiento político” .

Miguel ángel Toma: “Ningún oficial de inteligencia actúa sin un consentimiento político” .

El ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y diputado nacional mandato cumplido, Miguel Ángel Toma, analizó el escenario político y de seguridad tras la difusión de audios que comprometen al Gobierno Nacional y la denuncia de supuestas operaciones de inteligencia clandestina.

Se han producido hechos que indican una enorme falencia en la seguridad física del presidente y en la confidencialidad de ámbitos como la Casa Rosada. Eso no solo preocupa hacia adentro, sino que repercute negativamente en la imagen del país en el exterior”, sostuvo en diálogo con el programa Mañana UNO en UNO 106.3.

Filtraciones y desconfianza internacional

Toma subrayó que las filtraciones recientes ya tuvieron impacto diplomático: “Hoy trascendió que Estados Unidos estaría revisando el ingreso sin visa para argentinos a raíz de estos audios. Todo esto repercute muy negativamente y espero que el gobierno tome nota, porque no le hace bien a nadie”.

El ex funcionario remarcó que la oposición capitalizó los errores internos del oficialismo: “Las operaciones existen, pero se montan sobre falencias propias. Si el Gobierno no entiende que debe designar profesionales formados y no improvisar, vamos a seguir teniendo estos problemas”.

Consultado sobre la situación actual de los servicios de inteligencia, Toma fue categórico: “El kirchnerismo destruyó la estructura de inteligencia en la Argentina. Hoy, aunque se destinen fondos, formar cuadros y reconstruirla llevará tiempo. El problema de fondo es que no existe un sistema eficaz para preservar los intereses estratégicos de la Nación, como la seguridad presidencial”.

También rechazó que las denuncias sobre presunta injerencia rusa se resuelvan con declaraciones públicas: “Si hay redes de espionaje extranjero, hay que combatirlas con inteligencia reservada. Lo que no puede pasar es que se filtre información sensible desde la Casa Rosada”.

Miguel ángel Toma: “Ningún oficial de inteligencia actúa sin un consentimiento político” .
Miguel Ángel Toma. Ex titular de la SIDE.

Miguel Ángel Toma. Ex titular de la SIDE.

Críticas a la custodia presidencial

El ex titular de la SIDE se mostró especialmente crítico con la organización de la custodia del presidente Javier Milei: “ Las fallas son brutales. Lo que pasó en Lomas de Zamora lo evidenció. Incluso el vehículo en el que se trasladaba el presidente carecía de mínimos refuerzos de seguridad. Eso demuestra improvisación y puede poner en riesgo su vida”.

Finalmente, Toma se refirió a la elección en la provincia de Buenos Aires prevista para el próximo domingo: “Según los sondeos, hay paridad con una leve ventaja del kirchnerismo de dos puntos, pero la logística electoral del peronismo puede ampliar esa diferencia. Creo que lamentablemente habrá un triunfo del kirchnerismo en la provincia, lo que complicará el tránsito hacia octubre”.

La entrevista completa:

MIGUEL ANGEL TOMA

jefe Gobierno seguridad
Noticias relacionadas
El Senado de la Nación tratará el veto de Javier Milei a la emergencia en discapacidad

Senadores buscan rechazar el veto presidencial a la emergencia en discapacidad y restringir los DNU

milei dijo que hay empate tecnico en buenos aires, defendio a karina y denuncio operetas de la oposicion

Milei dijo que hay "empate técnico" en Buenos Aires, defendió a Karina y denunció "operetas" de la oposición

ee.uu. freno el tramite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escandalos de corrupcion

EE.UU. frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción

El presidente javier Milei aseguró que lo querrían matar

Javier Milei: "El kirchnerismo va a intentar matarme"

Lo último

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

Último Momento
Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

Subasta récord de bienes decomisados: autos, joyas e inmuebles se rematarán en la Estación Belgrano

Subasta récord de bienes decomisados: autos, joyas e inmuebles se rematarán en la Estación Belgrano

Unión cambió la cara: lo que Madelón logró donde Kily González no pudo

Unión cambió la cara: lo que Madelón logró donde Kily González no pudo

Ovación
Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

El partido del morbo: Delfino frente a Colón, un regreso cargado de expectativas

El partido del morbo: Delfino frente a Colón, un regreso cargado de expectativas

La confianza del Estudiantes (RC) de Delfino para visitar a Colón

La confianza del Estudiantes (RC) de Delfino para visitar a Colón

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional