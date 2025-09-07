Ex jefe de la SIDE advirtió sobre "falencias graves" en la seguridad presidencial y criticó la improvisación del Gobierno

Miguel Ángel Toma señaló que la filtración de audios y las fallas en la custodia del presidente “afectan la imagen internacional de la Argentina” y reclamó profesionalismo en el manejo de la inteligencia y la seguridad

El ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y diputado nacional mandato cumplido, Miguel Ángel Toma , analizó el escenario político y de seguridad tras la difusión de audios que comprometen al Gobierno Nacional y la denuncia de supuestas operaciones de inteligencia clandestina.

“ Se han producido hechos que indican una enorme falencia en la seguridad física del presidente y en la confidencialidad de ámbitos como la Casa Rosada . Eso no solo preocupa hacia adentro, sino que repercute negativamente en la imagen del país en el exterior”, sostuvo en diálogo con el programa Mañana UNO en UNO 106.3.

Filtraciones y desconfianza internacional

Toma subrayó que las filtraciones recientes ya tuvieron impacto diplomático: “Hoy trascendió que Estados Unidos estaría revisando el ingreso sin visa para argentinos a raíz de estos audios. Todo esto repercute muy negativamente y espero que el gobierno tome nota, porque no le hace bien a nadie”.

El ex funcionario remarcó que la oposición capitalizó los errores internos del oficialismo: “Las operaciones existen, pero se montan sobre falencias propias. Si el Gobierno no entiende que debe designar profesionales formados y no improvisar, vamos a seguir teniendo estos problemas”.

Consultado sobre la situación actual de los servicios de inteligencia, Toma fue categórico: “El kirchnerismo destruyó la estructura de inteligencia en la Argentina. Hoy, aunque se destinen fondos, formar cuadros y reconstruirla llevará tiempo. El problema de fondo es que no existe un sistema eficaz para preservar los intereses estratégicos de la Nación, como la seguridad presidencial”.

También rechazó que las denuncias sobre presunta injerencia rusa se resuelvan con declaraciones públicas: “Si hay redes de espionaje extranjero, hay que combatirlas con inteligencia reservada. Lo que no puede pasar es que se filtre información sensible desde la Casa Rosada”.

Miguel ángel Toma: “Ningún oficial de inteligencia actúa sin un consentimiento político” . Miguel Ángel Toma. Ex titular de la SIDE.

Críticas a la custodia presidencial

El ex titular de la SIDE se mostró especialmente crítico con la organización de la custodia del presidente Javier Milei: “ Las fallas son brutales. Lo que pasó en Lomas de Zamora lo evidenció. Incluso el vehículo en el que se trasladaba el presidente carecía de mínimos refuerzos de seguridad. Eso demuestra improvisación y puede poner en riesgo su vida”.

Finalmente, Toma se refirió a la elección en la provincia de Buenos Aires prevista para el próximo domingo: “Según los sondeos, hay paridad con una leve ventaja del kirchnerismo de dos puntos, pero la logística electoral del peronismo puede ampliar esa diferencia. Creo que lamentablemente habrá un triunfo del kirchnerismo en la provincia, lo que complicará el tránsito hacia octubre”.

