Uno Santa Fe | El País | Karina Milei

Escribieron "3%" junto al nombre de Karina Milei en los padrones de la escuela en la que vota

Escribieron "3%" en el padrón del Instituto Pedro Poveda, en Vicente López. La provocación se da en medio del escándalo por los audios de Spagnuolo

7 de septiembre 2025 · 10:51hs
El nombre de Karina Milei en el padrón electoral de provincia de Buenos Aires

El nombre de Karina Milei en el padrón electoral de provincia de Buenos Aires

La jornada electoral en la provincia de Buenos Aires comenzó con una fuerte provocación política. En el Instituto Pedro Poveda (Agustín Álvarez 1431), en Vicente López, los padrones exhibidos en la puerta amanecieron vandalizados con la inscripción "3%" junto al nombre de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien debe votar en esa institución.

Karina 3%

Sigue creciendo el cuestionamiento al Gobierno nacional y, en particular a Karina Milei, hermana del presidente y secretaría general de la presidencia. Ella está implicada en el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Lule Menem Spagnuolo Karina Milei Martín Menem coimas audios comunicado

Ese repudio se hizo masivo. Tal como se ve, por ejemplo, en el jingle que inunda canchas, subtes y distintos lugares: “Alta coimera, Karina es Alta coimera”. Este domingo, al inicio de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, la ironía llegó a la escuela donde vota la funcionaria cuestionada.

Alguien escribió en el padrón electoral, al lado del nombre de Karina Milei, un “3%” en referencia al porcentaje que la hermana del presidente se quedaría de las coimas en la Andis, según la acusación de Diego Spagnuolo.

El hecho es la primera "perlita" de los comicios y se da en un clima de alta tensión. Según supo Noticias Argentinas, la inscripción "3%" es la chicana utilizada por la oposición para sugerir una caída de imagen de LLA, pero el ataque ocurre en simultáneo al escándalo interno por los audios del ex titular de Andis, Diego Spagnuolo.

Votación de Karina Milei en Vicente López y el caso Spagnuolo

La provocación en la escuela de la hermana presidencial se produce mientras La Libertad Avanza enfrenta las repercusiones por la filtración de esos audios.

La diputada Marcela Pagano, señalada en la denuncia por la filtración (junto a su pareja Franco Bindi) y quien a su vez denunció una operación interna contra Santiago Caputo, vota también en Vicente López, en el Instituto La Asunción de la Virgen (Corrientes 1441). Se espera que ambas funcionarias concurran a sufragar en las próximas horas en medio de operativos de seguridad.

Karina Milei padrones jornada electoral provincia de Buenos Aires
Noticias relacionadas
Karina Milei, Diego Spagnuolo y Javier Milei

Nuevos audios de Spagnuolo: en esta oportunidad apuntó a Karina Milei y Lule Menem

ex jefe de la side advirtio sobre falencias graves en la seguridad presidencial y critico la improvisacion del gobierno

Ex jefe de la SIDE advirtió sobre "falencias graves" en la seguridad presidencial y criticó la improvisación del Gobierno

El Senado de la Nación

El Senado Nacional dio media sanción a un proyecto que limita el uso de los DNU presidenciales

El Senado de la Nación tratará el veto de Javier Milei a la emergencia en discapacidad

Senadores buscan rechazar el veto presidencial a la emergencia en discapacidad y restringir los DNU

Lo último

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

Último Momento
Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

Subasta récord de bienes decomisados: autos, joyas e inmuebles se rematarán en la Estación Belgrano

Subasta récord de bienes decomisados: autos, joyas e inmuebles se rematarán en la Estación Belgrano

Unión cambió la cara: lo que Madelón logró donde Kily González no pudo

Unión cambió la cara: lo que Madelón logró donde Kily González no pudo

Ovación
Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

El partido del morbo: Delfino frente a Colón, un regreso cargado de expectativas

El partido del morbo: Delfino frente a Colón, un regreso cargado de expectativas

La confianza del Estudiantes (RC) de Delfino para visitar a Colón

La confianza del Estudiantes (RC) de Delfino para visitar a Colón

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional