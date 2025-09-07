Escribieron "3%" junto al nombre de Karina Milei en los padrones de la escuela en la que vota

Escribieron "3%" en el padrón del Instituto Pedro Poveda, en Vicente López. La provocación se da en medio del escándalo por los audios de Spagnuolo

La jornada electoral en la provincia de Buenos Aires comenzó con una fuerte provocación política . En el Instituto Pedro Poveda (Agustín Álvarez 1431), en Vicente López, los padrones exhibidos en la puerta amanecieron vandalizados con la inscripción "3%" junto al nombre de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , quien debe votar en esa institución.

Sigue creciendo el cuestionamiento al Gobierno nacional y, en particular a Karina Milei, hermana del presidente y secretaría general de la presidencia. Ella está implicada en el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Ese repudio se hizo masivo. Tal como se ve, por ejemplo, en el jingle que inunda canchas, subtes y distintos lugares: “Alta coimera, Karina es Alta coimera”. Este domingo, al inicio de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, la ironía llegó a la escuela donde vota la funcionaria cuestionada.

Alguien escribió en el padrón electoral, al lado del nombre de Karina Milei, un “3%” en referencia al porcentaje que la hermana del presidente se quedaría de las coimas en la Andis, según la acusación de Diego Spagnuolo.

El hecho es la primera "perlita" de los comicios y se da en un clima de alta tensión. Según supo Noticias Argentinas, la inscripción "3%" es la chicana utilizada por la oposición para sugerir una caída de imagen de LLA, pero el ataque ocurre en simultáneo al escándalo interno por los audios del ex titular de Andis, Diego Spagnuolo.

Votación de Karina Milei en Vicente López y el caso Spagnuolo

La provocación en la escuela de la hermana presidencial se produce mientras La Libertad Avanza enfrenta las repercusiones por la filtración de esos audios.

La diputada Marcela Pagano, señalada en la denuncia por la filtración (junto a su pareja Franco Bindi) y quien a su vez denunció una operación interna contra Santiago Caputo, vota también en Vicente López, en el Instituto La Asunción de la Virgen (Corrientes 1441). Se espera que ambas funcionarias concurran a sufragar en las próximas horas en medio de operativos de seguridad.