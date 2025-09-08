Unión retoma los entrenamientos con todos los jugadores a disposición de Madelón

El plantel de Unión arranca la recta final rumbo al partido ante Gimnasia de La Plata, donde buscará dar otro paso hacia su salvanción y para pelear arriba.

Después de un merecido fin de semana de descanso, Unión regresa a los entrenamientos este lunes en Casasol, con la mente puesta en el próximo compromiso de la Liga Profesional. El Tatengue visitará a Gimnasia de La Plata el domingo 14 de septiembre a las 15, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 8 de la Zona B del Torneo Clausura.

El cuerpo técnico comandado por Leonardo Madelón recibió buenas noticias: todos los jugadores se encuentran disponibles y en condiciones de ser tenidos en cuenta. Maizon Rodríguez , que se había perdido el último partido por un esguince de tobillo, y Mauricio Martínez , quien arrastraba un inconveniente físico, ya se entrenan a la par del grupo y están a disposición para el partido en La Plata.

Además, se reincorporan Lautaro Vargas y Agustín Chávez, quienes habían estado trabajando con la Selección Sub 20 en Ezeiza, preparando el Mundial de Chile que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

La principal incógnita de Madelón estará en la línea defensiva. En la victoria por 3-2 ante Racing en Avellaneda, el DT había confiado en Juan Pablo Ludueña, quien tuvo una actuación destacada, especialmente al neutralizar a Adrián Martínez, considerado uno de los delanteros más peligrosos del fútbol argentino. Ahora, con Maizon Rodríguez disponible, Madelón deberá decidir si mantiene la dupla defensiva que dio resultado o si le devuelve el lugar al lateral zurdo, que busca recuperar ritmo y continuidad en el equipo.

Más allá de las cuestiones defensivas, el entrenamiento de este lunes en Casasol permitió al cuerpo técnico revisar movimientos tácticos, variantes ofensivas y estrategias para controlar el mediocampo frente a Gimnasia, que se caracteriza por su orden y por aprovechar los espacios en transición rápida.

La mira de Unión, en La Plata

El plantel entrenará durante toda la semana, ajustando detalles en ataque y defensa, y realizando ejercicios específicos para el rendimiento físico. El sábado al mediodía, tras el almuerzo, el equipo partirá rumbo a Buenos Aires, donde esperará el partido ante el Lobo, con la idea de llegar con energía y enfoque total.

La expectativa es alta en Santa Fe. Unión busca consolidar el buen momento que mostró ante Racing, mantener la intensidad, y sumar confianza en la recta inicial del Clausura. Con todos los futbolistas disponibles, el DT podrá disponer de alternativas en todas las posiciones, desde la defensa hasta el ataque, y dejar definidos los once titulares con la certeza de que cada jugador está en óptimas condiciones.

En la previa, la atención estará centrada en la decisión de Madelón sobre los laterales, pero también en cómo el equipo mantendrá la estructura que le permitió llevarse la victoria en Avellaneda. El domingo, en La Plata, Unión buscará no solo sumar otra victoria importante, sino también afianzar la idea de juego de Madelón, que combina experiencia, equilibrio defensivo y capacidad ofensiva, pilares fundamentales para afrontar un torneo tan competitivo como el Clausura.