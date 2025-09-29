Indignación y repudio en Bariloche: alumnos de una escuela realizaron cánticos antisemitas en su viaje de egresados

Estudiantes de la Escuela Humanos de Canning, Buenos Aires, fueron grabados entonando frases discriminatorias contra la comunidad judía en un micro. El video se viralizó y generó un fuerte repudio. La institución emitió un comunicado de condena.

Un grave episodio de odio y antisemitismo sacude a la comunidad educativa, luego de que se viralizara un video donde un grupo de alumnos de la Escuela Humanos de Canning entona cánticos antisemitas durante su viaje de egresados en Bariloche .

Las imágenes, que datan del pasado 10 de septiembre, muestran no solo a los estudiantes, sino también al coordinador de la empresa Baxxter, quien se sumó a las repudiables consignas.

Embed "Quemamos judíos"



Por el repudiable cántico de los alumnos de la escuela "Humanos" durante su viaje de egresados cantando "Hoy quemamos judíos": el coordinador de la empresa Baxter se sumó a los mismos. pic.twitter.com/xxT507sqFb — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 28, 2025

El cántico, que se repite varias veces en el micro y que generó una ola de repudio en redes sociales, dice: "Hoy quemamos judíos". En las grabaciones, se puede observar claramente cómo el hombre a cargo del grupo, que representa a la organizadora del viaje, participa activamente de las expresiones de odio.

La postura de la escuela y la empresa de viajes

Tras la difusión del material, tanto la institución educativa como la compañía de turismo emitieron comunicados oficiales, despegándose del hecho y anunciando acciones.

La Escuela Humanos se expresó públicamente para condenar "enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados". En su escrito, la institución de Canning también fue categórica al "repudiar la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo", subrayando que no mantienen "vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes".

El colegio enfatizó que los cánticos no representan los valores que promueven, centrados en "el respeto, la inclusión y la convivencia democrática". Finalmente, la dirección aseguró que se "adoptarán las medidas correspondientes" y reafirmaron su compromiso con una comunidad "más humana e inclusiva". Es importante destacar que la escuela posee la distinción de Embajadores Mundiales de la Paz, otorgada en 2019.

Por su parte, la empresa organizadora Baxxter también emitió un comunicado para expresar su "categórico y enérgico rechazo". La compañía lamentó "profundamente lo ocurrido" y sostuvo que los dichos "aberrantes" no representan sus valores, fundados en el respeto y la igualdad.

"Redoblaremos nuestros esfuerzos y se tomarán las medidas necesarias para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse NUNCA MÁS!!!", concluyó el escrito de Baxxter, luego de reiterar que su labor es "acompañar a los estudiantes" promoviendo valores de "unión, respeto y solidaridad".

Comunicado de la DAIA