Javier Milei brindará hoy su mensaje en la Asamblea de la ONU tras llevarse el apoyo de EE. UU.

El discurso del presidente de Argentina ante la ONU está previsto para las 12.45 y se extenderá por 15 minutos

24 de septiembre 2025 · 08:33hs
El presidente de Argentina Javier Milei y el presidente de EE. UU. Donald Trump

El presidente Javier Milei dará este miércoles su discurso en la edición número 80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), luego de haber obtenido el respaldo de su par estadounidense, Donald Trump, en la reunión que mantuvieron el martes en la sede del organismo multilateral en la ciudad de Nueva York.

El mensaje de Milei está previsto para las 12.45 y se extenderá por 15 minutos, el tiempo asignado para todos los mandatarios.

La ratificación del estrecho vínculo de la Argentina con los Estados unidos e Israel formaría parte del contenido del discurso de Milei, como también la cuestión Malvinas y la defensa de su plan económico en sus casi dos años de gestión, deslizaron fuentes de Presidencia en la previa.

El año pasado Javier Milei ante la ONU dio un discurso polémico

El año pasado, en su primera exposición en la ONU, Javier Milei dio un duro discurso en el que acusó a las Naciones Unidas de estar integrada por "burócratas" que promueven "una agenda de corte socialista" y de haber abandonado sus principios fundacionales para transformarse en "un leviatán de múltiples tentáculos".

La Asamblea General de la ONU es el principal foro donde representantes de los 193 países miembros se reúnen cada año para tratar cuestiones internacionales y se lleva a cabo de septiembre a diciembre de cada año para abordar todos los temas de la agenda.

La Asamblea General comienza con un período de sesiones conocidas como "Debate general", en las que líderes mundiales pronuncian discursos en los que exponen sus posicionamientos y prioridades.

Luego de su discurso, por la noche del miércoles Milei asistirá a la gala en la que recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le entregará el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves, último día de actividades del Presidente en suelo neoyorquino, se encontrará con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Su regreso a Buenos Aires, junto a la comitiva de funcionarios que lo acompaña, está previsto para el viernes por la mañana.

