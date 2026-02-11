Uno Santa Fe | El País | Javier Milei

Javier Milei invitó al Papa León XIV para que visite la Argentina

El canciller Pablo Quirno le entregó una carta de invitación al Sumo Pontífice durante su paso por la Santa Sede. En el Poder Ejecutivo creen que existen altas posibilidades de que el viaje se consume

11 de febrero 2026 · 13:54hs
El canciller argentino Pablo Quirno invitó al papa León XIV para que visite la Argentina a través de una carta que lleva la firma del presidente Javier Milei.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informa que el Canciller Pablo Quirno hizo entrega de una carta de invitación al Papa León XIV, firmada por el Presidente Javier Milei, para que visite la República Argentina”, indicó la misiva.

Relación

Asimismo, añadió: “Esta iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede, que se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales”.

“En ese marco, el Canciller reafirmó la voluntad de la Argentina de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en favor de la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”, culminó.

