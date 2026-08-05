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La contundente respuesta de Argentina a Brasil tras la reducción de la relación diplomática

El Gobierno de Argentina respondió al anuncio de Lula de reducir la representación diplomática bilateral y sostuvo que se trata de una decisión “unilateral”

5 de agosto 2026 · 08:48hs
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Otros tiempos: el presidente de Argentina Javier Milei coincidía en una reunión con el presidente de Brasil

Otros tiempos: el presidente de Argentina Javier Milei coincidía en una reunión con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva

El Gobierno de Argentina respondió este martes al anuncio de Brasil de reducir la representación diplomática bilateral al nivel de encargados de negocios y sostuvo que se trata de una decisión adoptada "unilateralmente" por la administración de Luiz Inácio Lula da Silva.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, confirmó que el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, fue convocado por el ministro de Relaciones Exteriores brasileño para ser notificado de la medida.

Según el comunicado, la Argentina "toma nota" de la determinación del Gobierno brasileño y lamentó "su decisión de continuar aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas".

Además, remarcó que en los últimos años hubo "numerosos episodios de expresiones y respaldos políticos cruzados" entre dirigentes de ambos países y aseguró que, "sin excepción", nunca respondió a esas diferencias "con una medida institucional".

La Cancillería de Argentina sostuvo que las relaciones "deben responder a los intereses de sus pueblos"

En ese sentido, la Cancillería sostuvo que ese criterio "es el que la Argentina sostiene hoy" y reafirmó que las relaciones entre los Estados "deben responder a los intereses permanentes de sus pueblos y no quedar supeditadas a las necesidades políticas y/o personales de los gobernantes de turno".

Por último, el Gobierno señaló que la política exterior argentina continuará guiándose "exclusivamente por la defensa del interés nacional, la soberanía y el mandato conferido por el pueblo argentino".

Argentina Brasil diplomática Luiz Inácio Lula da Silva
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