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Madelón toca el equipo y Unión tendrá dos cambios para recibir a Lanús

Luego de la derrota ante Gimnasia de Mendoza, el entrenador de Unión Leonardo Madelón dispondrá de dos variantes para jugar ante el Granate

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Por Ovación

5 de agosto 2026 · 08:50hs
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Madelón dispondrá dos cambios para recibir a Lanús.

Prensa Unión

Madelón dispondrá dos cambios para recibir a Lanús.

Por estas horas, el principal interrogante en Unión pasa por la habilitación de Mauro Luna Diale. Y la realidad es que la dirigencia se mantiene optimista en que el futbolista esté a disposición de Leonardo Madelón para el partido ante Lanús.

El Tate tendrá dos cambios para recibir al Granate

Así las cosas, la idea del entrenador rojiblanco sería realizar dos variantes en relación a la formación que jugó y perdió ante Gimnasia de Mendoza.

La principal novedad tiene que ver con la recuperación de Maizon Rodríguez. El defensor uruguayo se perdió los primeros dos partidos por una molestia muscular y por ese motivo le realizaron estudios, que no arrojaron ninguna lesión.

LEER MÁS: En Unión reina el optimismo para que Luna Diale sea habilitado

Por ese motivo, esta semana comenzó a entrenar a la par de sus compañeros y de esta manera, será titular ingresando en lugar de Tomás Fagioli. Mientras que Mauro Luna Diale ingresará en lugar de Misael Aguirre.

Con estas dos variantes la formación será con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Mauro Luna Diale y Cristian Tarragona.

Unión Madelón Lanús
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