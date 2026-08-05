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Geriátrico clandestino de Bº Nuevo Horizonte: imputan este miércoles al encargado y el viernes será el turno de la dueña

R.A.H. comparece este miércoles al mediodía ante la jueza Rosana Carrara en la sala 8 de los Tribunales santafesinos. El fiscal Manuel Cecchini formalizará los cargos por estafas y abandono de personas. María Laura M. G., la propietaria que se entregó tras permanecer prófuga, será imputada antes del fin de semana.

5 de agosto 2026 · 09:20hs
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Geriátrico clandestino de Bº Nuevo Horizonte: imputan este miércoles al encargado y el viernes será el turno de la dueña

Geriátrico clandestino de Bº Nuevo Horizonte: imputan este miércoles al encargado y el viernes será el turno de la dueña

La causa penal que investiga las graves irregularidades y el posterior rescate de los adultos mayores en el geriátrico clandestino de calle José Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte, suma este miércoles un paso procesal decisivo. A las 12:15, en la sala 8 de los Tribunales de la capital provincial, se llevará a cabo la audiencia imputativa contra el encargado del establecimiento, identificado por sus iniciales como R.A.H.

La audiencia estará presidida por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Rosana Carrara, mientras que la acusación será sostenida por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Manuel Cecchini.

LEER MÁS: La defensa de la dueña del geriátrico de Bº Nuevo Horizonte: "Ella no estaba a cargo del hogar investigado"

Los delitos atribuidos y la situación de la propietaria

La investigación judicial se centró en las precarias e inhumanas condiciones de alojamiento en las que subsistían los residentes del inmueble de la zona norte, así como en las maniobras económicas montadas a costa de sus haberes previsionales:

Calificaciones penales: la Fiscalía atribuirá a R.A.H. la presunta comisión de los delitos de estafa (vinculada al manejo irregular de tarjetas y jubilaciones) y abandono de personas.

Imputación a la dueña: tras entregarse el martes en la sede del MPA luego de permanecer prófuga con pedido de captura, María Laura M. G. aguarda en prisión la fijación formal de su audiencia por parte de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), la cual se concretaría este viernes.

El avance del legajo probatorio

Con la formalización de los cargos contra el encargado, el Ministerio Público de la Acusación busca consolidar los primeros elementos de prueba recolectados por la Policía de Investigaciones (PDI), que incluyen testimonios de familiares, actas de rescate médico, balances financieros de las cuentas bancarias de los abuelos y la inspección del inmueble.

No se descarta que, tras las atribuciones delictivas de esta semana, el fiscal Cecchini solicite las correspondientes audiencias de medidas cautelares para gestionar la prisión preventiva de ambos acusados mientras continúa la instrucción del expediente.

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