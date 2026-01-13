Uno Santa Fe | El País | Inflación

La inflación en 2025 fue del 31,5% y fue el índice anual más bajo de los últimos ocho años

El Indec comunicó la inflación de diciembre 2025 en torno al 2,8% que colaboró al 31,5% anual. Es el número anual más bajo desde 2017.

13 de enero 2026 · 16:24hs
La inflación en 2025 fue del 31,5% y fue el índice anual más bajo de los últimos ocho años

La inflación anual de 2025 llegó al 31,5%, luego de cerrar diciembre en 2,8%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Se trata del nivel más bajo desde 2017 y los analistas prevén que la suba de precios continúe su proceso de desaceleración en 2026, aunque a un ritmo más lento.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), con factores estacionales presionando, marcó una leve aceleración en el último mes del año pasado respecto al 2,5% que había arrojado en noviembre. En concreto, aún no se logra perforar el 2%, en un contexto en que sigue la recomposición de precios relativos en rubros como Energía, Transporte, Servicios y Regulados.

Inflación según categorías

“La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,0%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas”, reza el informe oficial del Indec.

Por el contrario, las dos categorías que registraron las menores variaciones en diciembre de 2025 fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).

Inflación Indec precios
