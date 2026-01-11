Uno Santa Fe | El País | autos usados

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

A pesar de los problemas de financiación, el sector de la venta de los autos usados superó el nivel de 2013

11 de enero 2026 · 10:26hs
Récord de venta de autos usados en 2025 en Argentina

Récord de venta de autos usados en 2025 en Argentina

A pesar de las dificultades para obtener financiación, la venta de autos usados en Argentina alcanzó un récord histórico en 2025, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). El año pasado se comercializaron 1.887.024 vehículos usados, 8,12% por encima de igual período de 2024 (1.745.335 unidades).

El anterior récord se había registrado en 2013 con 1.855.032 unidades.

autos usados venta Argentina

En diciembre se vendieron 151.994 vehículos, una baja de 5,32% comparado con diciembre de 2024 (160.539 vehículos).

Comparado con noviembre 2025 (132.089 unidades), la suba llegó a 15,07%.

El Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. En 2025 se comercializaron 104.581 unidades de este modelo.

Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del Comercio Automotor, dijo que 2025 "mostró que el mercado de autos usados está más vivo que nunca. El reacomodamiento de las variables económicas que se llevaron a cabo durante el año, mostraron sus resultados en el sector”.

El directivo destacó que 2025 “se convirtió en el año récord histórico de comercialización de autos usados con un volumen de 1.887.024 vehículos”.

El anterior récord había sido en el 2013, con 1.855.032 unidades

Príncipe dijo: “Este 2026 nos enfrenta a desafíos. Uno es trabajar en conjunto con las entidades financieras para poder lograr tasas de financiación adecuadas y en línea para desarrollar las ventas de las unidades, herramienta fundamental que hoy todavía se encuentran fuera de los valores adecuados”.

Además, dijo que están "actualizando al sector en todo el país con herramientas tecnológicas actualizadas tendientes al mejoramiento de la comercialización de los stocks y a la interacción dentro de un sistema tecnológico eficaz".

"El desafío de lograrlo se verá reflejado en un mejor acceso del público a la compra de un auto usado y por ende del crecimiento en el volumen de ventas por parte de las agencias de Argentina”, sostuvo Príncipe.

“En cuanto a expectativas, debemos esperar que transcurra el primer semestre para tener una tendencia sobre como evolucionaran las ventas durante este año”, explicó.

Ranking de autos usados de diciembre

  • VW Gol y Trend: 8.258
  • Toyota Hilux: 6.018
  • VW Amarok: 4.281
  • Chevrolet Corsa y Classic: 4.234
  • Ford Ranger: 4.212
  • Ford EcoSport: 3.243
  • Toyota Corolla: 3.194
  • Peugeot 208: 2.909
  • Fiat Palio: 2.796
  • Ford Fiesta: 2.632

Ranking de autos usados 2025 en Argentina

  • VW Gol y Trend: 104.581
  • Toyota Hilux: 74.097
  • Chevrolet Corsa y Classic: 55.501
  • VW Amarok: 50.957
  • Ford Ranger: 50.552
  • Ford EcoSport: 39.401
  • Toyota Corolla: 38.205
  • Peugeot 208: 38.079
  • Fiat Palio: 35.938
  • Ford Ka: 33.516

Provincias que crecieron en ventas en el período enero/diciembre

Formosa: 29,68%

Santiago del Estero: 25,24%

Neuquén: 23,73%

Jujuy: 17,12%

Catamarca: 17,11%

La Rioja: 16,19%

Salta: 15,99%

Chubut: 15,79%

Río Negro: 14,31%

Chaco: 13,30%

Corrientes: 12,47%

Tucumán: 11,89%

San Juan: 9,38%

Córdoba: 9,30%

San Luis: 9,29%

Santa Cruz: 7,90%

Misiones: 7,59%

Entre Ríos: 7,21%

Mendoza: 6,74%

Santa Fe: 6,50%

Pcia. Bs.As.: 6,39%

La Pampa: 6,74%

CABA: 3,19%

Tierra del Fuego: 2,84%

autos usados venta récord Argentina
Noticias relacionadas
Argentinos en jaque con la inflación

Casi ocho de cada 10 argentinos siente que su salario pierde contra la inflación, según una encuesta

Calendario de las Becas Progresar

Becas Progresar: quiénes cobran en enero un pago adicional de 35.000 pesos

La Justicia determinó que el incendio en Chubut fue intecional. Así lo informó su gobernador Ignacio Torres

Incendio en Chubut: confirmaron que fue intencional y el gobernador dijo que irá por "los responsables"

El Gobierno ya tiene los fondos para cancelar la deuda de USD 4.200

El Gobierno ya tiene los fondos para cancelar la deuda de USD 4.200 que vence este viernes

Lo último

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Santa Fe marca un hito histórico: 2025 cerró con récord absoluto de donantes y trasplantes

Santa Fe marca un hito histórico: 2025 cerró con récord absoluto de donantes y trasplantes

Último Momento
La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Santa Fe marca un hito histórico: 2025 cerró con récord absoluto de donantes y trasplantes

Santa Fe marca un hito histórico: 2025 cerró con récord absoluto de donantes y trasplantes

Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Javier Milei redacta el discurso del Foro de Davos: defensa de la propiedad privada y respaldo a Donald Trump

Javier Milei redacta el discurso del Foro de Davos: defensa de la propiedad privada y respaldo a Donald Trump

Ovación
Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Gimnasia y Esgrima comenzó con una derrota su participación en la Liga Masculina

Gimnasia y Esgrima comenzó con una derrota su participación en la Liga Masculina

Con jerarquía, Los Pumas 7´s se consagraron campeones en Mar del Plata

Con jerarquía, Los Pumas 7´s se consagraron campeones en Mar del Plata

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"