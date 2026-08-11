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Éxodo del sistema privado: las obras sociales perdieron un millón de afiliados y se satura la atención pública

Las obras sociales nacionales perdieron beneficiarios desde noviembre de 2023: con la pérdida de empleo registrado y mayor costo de las coberturas privadas

11 de agosto 2026 · 19:13hs
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Más de un millón de afiliados menos desde 2023 en las obras sociales sobrecargan los hospitales públicos

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Más de un millón de afiliados menos desde 2023 en las obras sociales sobrecargan los hospitales públicos

De la mano de la pérdida de empleos privados registrados, las coberturas de obras sociales nacionales cayeron en 1.028.412 beneficiarios del sistema solidario desde noviembre de 2023, según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG).

En el primer trimestre de 2026, se detectó que más de 1,2 millones de personas ingresaron al sistema público de salud en comparación con 2023, y los más vulnerables son los jóvenes de entre 15 y 29 años, entre quienes 49,9% depende exclusivamente de este sistema.

El número de afiliados que perdieron las obras sociales es 1.028.412

Entre las principales entidades, una sola logró expandirse. Se trata de OSDEPYM, la obra social de los monotributistas, y se explica por el crecimiento de este segmento de trabajadores. Las demás obras sociales cayeron. y crece la presión sobre la salud pública

Osecac, vinculada a los trabajadores de Comercio, registró una caída de 20,2% en la cantidad de beneficiarios desde noviembre de 2023. En el caso de Osprera, correspondiente a los trabajadores rurales, la reducción fue de 15,9%, mientras que OSPCN, que concentra a empleados estatales de la Nación, perdió 19,1% de sus afiliados.

El deterioro también alcanzó a Ospecon (Construir Salud Santa Fe), vinculada a los trabajadores de la construcción, que registró una baja de 25,4%, y a OSPe, correspondiente a los trabajadores petroleros, cuya cantidad de beneficiarios cayó 5,1%.

Se trata, en todos los casos, de rubros que sufrieron fuertes caídas del empleo registrado, excepto los rurales. Desde noviembre de 2023, la construcción perdió 13,8% de sus empleados hasta abril de este año (–60.646 puestos), mientras que Comercio tuvo una baja de 0,8% (–9.413 puestos) y el sector petrolero, de 8,8% (–8.282 empleos). Los estatales nacionales, en tanto, sufrieron una baja de 2,1% de los trabajadores (–73.052).

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Solo la obra social de los monotributistas incrementó la cantidad de afiliados

La excepción fue OSDEPYM, la obra social de los monotributistas, que incrementó su cantidad de afiliados 154% durante el mismo período, en el que la cantidad de inscriptos creció 7,4%.

En el período analizado, se perdieron más de 235.000 empleos privados registrados, además de otros 73.000 públicos. De allí que no solo el trabajador queda fuera de la cobertura de la obra social, sino que la pérdida también alcanza al grupo familiar.

El fenómeno se combina, además, con una fuerte suba del costo de las prepagas. Con la desregulación de las prepagas, las cuotas aumentaron 460%, frente a una inflación acumulada de 320% en el mismo período. El resultado es una reducción del universo de personas que cuenta con algún tipo de cobertura privada.

Más de 1,2 millones de personas quedaron fuera de la cobertura privada

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares muestran que en el cuarto trimestre de 2023 había 9.428.131 personas que no contaban con prepaga, obra social ni mutual. Para el primer trimestre de 2026, ese número había trepado a 10.674.416 personas.

Esto implica 1.246.285 personas más sin cobertura privada, lo que elevó la proporción sobre el total de la población de 32% a 35,6%.

La pérdida de cobertura implica una mayor presión sobre hospitales y centros de salud públicos, que tampoco cuentan con recursos suficientes. Se estima que en el último trimestre analizado 231.141 personas pasaron a depender del sistema público de salud.

El deterioro es todavía más marcado entre los jóvenes de entre 15 y 29 años. Allí, 49,9% de las personas no contaba con obra social, prepaga ni mutual y dependía exclusivamente del sistema público. En comparación con el cuarto trimestre de 2023, son 438.790 jóvenes más en esa situación.

Esto implicó un crecimiento de 15,3%, el mayor incremento relativo entre los grupos etarios analizados.

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