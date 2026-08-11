Desde hoy los extranjeros no residentes deberán pagar la atención médica en hospitales nacionales

Así se informó a través de la Resolución 1066/2026 firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones y publicada este martes en el Boletín Oficial

Reglamentaron el pago de los extranjeros no residentes por la atención en hospitales nacionales

El Gobierno de Argentina reglamentó este martes el pago para los extranjeros no residentes por la atención en los hospitales nacionales , normativa que formaliza lo establecido por el DNU 366/2025 , que había introducido cambios en la ley de migraciones.

La medida fue oficializada hoy a través de la Resolución 1066/2026 firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, publicada en el Boletín Oficial . Entre otras disposiciones, el Gobierno estipuló que, al momento de acreditar la residencia permanente, uno de los requisitos es la presentación del DNI que dé constancia de esa condición.

En tanto, en el caso de extravío o renovación en trámite del documento, “se admitirá temporalmente la Constancia de Residencia Permanente en Trámite emitida digitalmente por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) a través del sistema Radex”.

En la Resolución, otro de los puntos indicó: “En casos de emergencia, no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”.

Algunos detalles de la Resolución para los extranjeros no residentes

“Apruébase el ‘Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional’ que, como Anexo IF-2026-75860200-APN-UGA#MS, forma parte integrante de la presente resolución”, indicó el artículo 1 de las Disposiciones Generales que establece que “es aplicable a todos los extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país”.

En cuanto a la excepción de la normativa, en el escrito se señaló: “Queda exceptuada de la aplicación del presente toda prestación sanitaria destinada a la evaluación, diagnóstico, estabilización y tratamiento inmediato de una condición clínica que implique riesgo cierto e inminente para la vida, para un órgano o una función, o que requiera una intervención urgente para evitar un daño grave o irreversible en la salud de la persona”.

Las situaciones de urgencia en los hospitales que se contemplarán

Asimismo, se indicó que se considerarán comprendidas, entre otras, las siguientes situaciones:

Paro cardiorrespiratorio o insuficiencia respiratoria aguda grave que requiera maniobras avanzadas de reanimación o asistencia ventilatoria.

Obstrucción aguda de la vía aérea o compromiso respiratorio severo de cualquier etiología.

Shock en cualquiera de sus formas (hipovolémico, cardiogénico, séptico, distributivo, obstructivo o anafiláctico).

Síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio y demás emergencias cardiovasculares con compromiso hemodinámico.

Accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico y otras emergencias neurológicas tiempo-dependientes susceptibles de tratamiento específico.

Estado epiléptico o convulsiones persistentes con compromiso del estado de conciencia.

Traumatismos graves, politraumatismos, traumatismo craneoencefálico severo, lesiones medulares o cualquier otra lesión traumática con riesgo vital.

Hemorragias masivas o activas con compromiso hemodinámico o riesgo de shock.

Quemaduras extensas, profundas, eléctricas, químicas o asociadas a compromiso de la vía aérea.

Sepsis, shock séptico u otras infecciones graves con compromiso sistémico.

Intoxicaciones agudas, envenenamientos o sobredosis con compromiso de funciones vitales.

Abdomen agudo quirúrgico, ruptura de aneurisma u otras patologías quirúrgicas con riesgo inmediato para la vida.

Emergencias obstétricas, incluyendo parto inminente, hemorragia obstétrica, embarazo ectópico complicado, eclampsia, preeclampsia grave, desprendimiento prematuro de placenta y cualquier otra situación que comprometa la vida de la gestante o del feto.

Emergencias pediátricas o neonatales con compromiso respiratorio, circulatorio o neurológico.

Cualquier otra condición clínica que, conforme al criterio fundado del profesional médico responsable y a los protocolos asistenciales vigentes, implique un riesgo inminente para la vida o para la conservación de una función orgánica vital.

Otro de los elementos apuntados por la Resolución es el referido a las atenciones urgentes. “En casos de emergencia, no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”, establece la normativa.